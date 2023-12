Segunda tertulia en Casa Tey: ‘¿Qué futuro le espera a la entrada norte de la capital?’

El próximo miércoles, 3 de enero, a las 18:30 horas, el Grupo Tey organiza en la Casa Tey de Santa Cruz de La Palma su segunda tertulia, en la que se abordará “el tema de la entrada norte a la ciudad, un espacio lleno de potencial y de retos, que merece ser debatido y reflexionado por todos los ciudadanos”.

La entrada norte a la ciudad es un lugar donde se mezclan la historia, el desarrollo, la movilidad y el paisaje. Es una zona que aún no tiene una identidad definida, pero que alberga elementos de gran valor, como la antigua puerta histórica que espera su oportunidad, la plaza de San Fernando y el castillo, o el barranco de las Nieves, que algunos proponen cubrir.

También es una zona que plantea problemas y desafíos, como la problemática de la Dirección General de Costas en Maldonado, la propuesta del palacio de congresos, las bolsas de aparcamiento o la propuesta del Plan General de Ordenación. ¿Qué modelo de ciudad queremos? ¿Qué papel debe jugar la entrada norte en el conjunto urbano? ¿Qué oportunidades y riesgos tiene esta área?

“Para responder a estas y otras preguntas,el Grupo Tey. Habrá un moderador que se encargará de que el diálogo fluya, no se estanque y que todos los asistentes tengan la oportunidad de intervenir y expresar sus opiniones. No importa si no sabes mucho del tema o si eres tímido, lo importante es participar y aprender de los demás. Será una tertulia muy divertida y enriquecedora, que no te puedes perder”, dicen los organizadores.

El 'Grupo Tey. Tertulias Tey' es una iniciativa ciudadana que busca “crear un espacio de encuentro, debate y reflexión sobre temas de interés general, con una perspectiva crítica, constructiva y plural. Su objetivo es fomentar la participación, el pensamiento y la cultura en la sociedad”, subraya. “Te esperamos el miércoles 3 de enero, a las 18:30 horas, en Casa Tey. No faltes”, concluye.