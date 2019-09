La plaga de termitas obliga a cambiar las puertas principales del Circo de Marte

La plaga de termitas que afecta al Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma ha obligado a cambiar las puertas principales de este emblemático recinto, construido en 1870 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento en 1997. El alcalde, Juanjo Cabrera, ha señalado a este digital que “en el interior hay conatos, pero parece que no es grave, aunque se va a realizar un análisis exhaustivo de todos los daños”. “En principio, parece que en el interior la afectación de la plaga no es grave, aunque hay ventanas dañadas que todavía no sabemos si habrá que cambiarlas o no; ahora estamos con la actuación más urgente que es sustituir las puertas”, ha explicado.

Cabrera dijo que “se están aplicando tratamientos para que la plaga no avance, pero las termitas pueden salir por cualquier lado; atacamos cualquier insecto que se vea, pero es un tema complicado”.

Como ya informó La Palma Ahora el pasado mes de julio, las termitas están consideradas por los expertos como el enemigo número uno de los edificios que contienen madera. Este xilófago, cuando ya es visible en un inmueble, aseguran los especialistas, puede considerarse que la afección de la plaga es importante.

En varios puntos de la isla de Tenerife, la plaga de este devastador insecto se ha extendido por casas y cultivos y de momento no se ha podido erradicar.