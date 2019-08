El Ayuntamiento de Tazacorte pide propuestas a los vecinos para elaborar los primeros presupuestos participativos

El Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte, “en su compromiso por fomentar la participación ciudadana, invita a sus vecinos y vecinas a aportar sus ideas durante todo el mes de agosto para elaborar los primeros presupuestos participativos de la historia de la localidad, con el objetivo de continuar trabajando juntos por lograr un pueblo mejor entre todos y para todos y todas”, se indica en una nota de prensa del Consistorio.

Con este objetivo, añade, “la Corporación municipal ha puesto a disposición de los vecinos y vecinas, en la página web municipal, un formulario que les permitirá presentar sus propuestas haciendo de los próximos presupuestos 2020 una oportunidad para puedan dejar constancia de su opinión acerca de las necesidadesdel municipio”. Las propuestas podrán ser presentadas a título individual, hasta un máximo de 3 propuestas por persona, o a través de las entidades ciudadanas, tanto vecinales, como musicales, culturales, de mayores, empresariales o de otra índole. Aunque éstas, apunta, deberán acreditar la realización de una asamblea previa que haya llevado a elegir esas ideas de manera colectiva.

Las actuaciones que formen parte de las competencias municipales, señala, “se referirán a inversiones nuevas o de reposición, obras de mantenimiento y reparación de interés general, que no se trate de propuestas que, por su dimensión, supongan la aplicación de una cantidad mayor del total del presupuesto asignado; que se puedan realizar sobre bienes, instalaciones o espacios de titularidad municipal de uso y libre acceso público, así como que su carácter sea concreto y determinado y poderse cuantificar económicamente. Además, deben guardar relación con inversiones públicas, es decir, a todas aquellas actuaciones e infraestructuras que el Ayuntamiento pueda construir o adquirir, que tengan una vida útil superior a un año, que no se consuma con el uso, sean susceptibles de formar parte del inventario municipal y que no sean un gasto previsiblemente reiterativo.

La concejala del área de participación ciudadana Tatiana Rodríguez, indica que ¨en ésta nueva legislatura continuaremos trabajando en la línea de fomentar la participación ciudadana propiciando que nuestros vecinos y vecinas participen de la gestión municipal. Ejemplo de ello son éstos primeros presupuestos participativos municipalesen los que los vecinos y vecinas podrán aportar sus ideas. Además, también hemos creado un buzón de sugerencias en la web municipal, para recoger las sugerencias de la ciudadanía durante el resto del año¨.

El alcalde Juan Miguel Rodríguez Acosta recordó que ¨las propuestas planteadas por los vecinos serán valoradas por el personal técnico municipal para comprobar que sean viables, que cumplan con los criterios propuestos y decidir los proyectos que se consideren prioritarios¨.