El PSOE exige “medidas urgentes” para paliar “la insalubridad en las calles de Tazacorte por falta de limpieza”

Denuncia que el Gobierno municipal de NC-UB “mira para otro lado ante la suciedad en las vías y espacios públicos, que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía, la actividad económica local y la imagen de la Villa y Puerto”.

El grupo Socialista de Tazacorte exige al Gobierno municipal que “ofrezca una solución urgente al estado lamentable de suciedad e insalubridad al que tiene sumido al municipio por falta de limpieza de los espacios públicos”, se informa en nota de prensa. “Calles llenas de suciedad, jardines y espacios verdes desatendidos y moribundos, contenedores desprendiendo un olor insoportable, son una muestra de este estado de cosas, que no solo se da en los barrios periféricos, algo a lo que nos tenía acostumbrado el anterior Ejecutivo local, sino en la totalidad del municipio”, asegura el PSOE.

“Este es el panorama desolador al que el grupo de Gobierno, formado por Nueva Canarias y Unión Bagañeta-Coalición Canaria, ha sometido a Tazacorte nada más comenzar su mandato. Con calles principales muy transitadas y zonas donde hay negocios de hostelería, restaurantes, cafeterías, supermercados y tiendas, en las que a veces el mal olor llega a ser insoportable", describe el partido de la oposición municipal.

Carmen Acosta.

La portavoz del PSOE en Tazacorte, Carmen Acosta, entiende que “ya ha pasado suficiente tiempo para que el nuevo Gobierno municipal se haya puesto al día desde su constitución y resuelto al menos algo tan básico como la limpieza en el municipio, que además de causar una nefasta imagen para una localidad que aspira a tener en el turismo su principal pulmón económico, puede llegar a representar un problema de salud pública de no corregirse”, afirma.

Acosta señala “como raíz de este problema, que teme que llegue a cronificarse de no tomarse medidas urgentes, la falta de coordinación y nula comunicación en el Gobierno municipal, así como la incapacidad manifiesta para el establecimiento de un programa de acciones prioritarias en favor del bienestar de las vecinas y los vecinos, en lugar de atender como urgente cuestiones urbanísticas de dudosa transparencia y de nulo interés para nuestra ciudadanía”.

“Antes de hacer pública esta denuncia, el grupo Socialista trasladó esta preocupación al Gobierno municipal y la excusa no ha sido otra que la falta de personal y la imposibilidad de contratar a través de los trámites establecidos por las administraciones públicas. Una justificación que los socialistas de Tazacorte temen que esconda la intención de retomar viejas e indeseables fórmulas en la contratación del personal municipal”, indican en el comunicado.

Defienden que “existen alternativas para hacer frente a la falta de personal, mientras se establecen las bases para crear una bolsa de empleo legal, donde cualquier vecina o vecino pueda optar a los puestos de trabajo que se necesiten en la Administración sin tener en cuenta el voto que depositó en las urnas en las pasadas elecciones”. Mientras tanto, señalan que “se puede poner en marcha un nuevo plan de empleo social. Eso sí, para ello hay que tener ganas e iniciativa, además de preocuparse por las cosas realmente importantes”, agregan.

La portavoz del PSOE no entiende que el Gobierno de Nueva Canarias -Unión Bagañeta “haya esperado a que el municipio esté en las condiciones en las que se encuentra, además de saturar a los pocos trabajadores que existen en plantilla, sin que se les haya ocurrido llevar a cabo un plan de emergencia, formalizando un contrato menor para un limpieza extraordinaria, cuya ejecución estaría más que justificada por falta de personal, razones higiénicas y de salud pública además de estar en plenas Fiestas de San Miguel y haber mayor afluencia de personas en el municipio”.

“No es coherente predicar que quieren convertir Tazacorte en un referente turístico y tener el pueblo en estas condiciones; hay que tener iniciativas efectivas y no buscar excusas, ya que las arcas municipales, con tanto superávit publicitado año tras año, entendemos que podrán sostener un plan extraordinario que estaría más que justificado para esta necesidad puntual. Mientras se trabaja al mismo tiempo en la formalización de una bolsa de empleo o convocan plazas, algo que no se hace en 20 días como pretenden algunos, salvo que no se quiere hacer como establece la ley”, indica Carmen Acosta.

“Creemos que ya es hora de sentarse y trabajar de forma coordinada los diferentes concejales responsables de las distintas áreas, en este caso Servicios Municipales, Hacienda, Turismo y el alcalde, y de una vez por todas trabajar conjuntamente, y no solo juntarse para hacerse fotos”, concluye.