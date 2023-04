Los agricultores “buscan apoyos en el Ayuntamiento de Tazacorte para poder recuperar sus fincas afectadas por el volcán”

Este jueves ha tenido lugar un encuentro en el salón de plenos del Ayuntamiento de Tazacorte entre el grupo de Gobierno local y una treintena de agricultores afectados por las coladas del volcán, “a petición urgente de dichos agricultores. El objetivo de este encuentro por parte del sector agrícola fue transmitir a la administración local la necesidad urgente de hacer efectivas sus licencias para recuperar desde su esfuerzo las fincas sepultadas por las coladas volcánicas. En este sentido, los agricultores solicitaron apoyos y colaboración para que el Cabildo modifique la zona de exclusión en Tazacorte”, informa el Consistorio en nota de prensa.

David Ruiz Álvarez, alcalde de Tazacorte, señaló que “los ayuntamientos somos la administración más cercana a los ciudadanos y somos conscientes del sufrimiento de nuestros agricultores, estamos hablando del porvenir de sus familias, del porvenir de un pueblo y de toda nuestra Isla. Muestra de ello, es la reunión mantenida hoy con una treintena de agricultores que simplemente están luchando para que desde las administraciones públicas los dejen trabajar”, dice.

El alcalde informó a los agricultores que “desde el Ayuntamiento hemos realizado todos los trámites pertinentes para hacer partícipes a los agricultores de la reconstrucción agraria. Dimos un paso firme y otorgamos la primera licencia condicionada para la recuperación del sector agrícola, reconociendo por primera vez un derecho al agricultor en el marco jurídico de esta crisis volcánica. Desde el pasado mes de octubre de 2022, se comenzaron a remitir, desde el Ayuntamiento, las solicitudes de licencia que, por parte de diferentes agricultores damnificados, se nos presentaban. Asimismo, y más recientemente, se han presentado cuatro escritos donde siempre hemos defendido la definición del borde de la colada como los metros lineales hacia en interior desde el borde de la finca parcialmente sepultada por la lava hasta el límite de dicha finca. Además, para facilitar la labor por parte del PEINPAL de dicha definición, se elaboró un plano técnico muy ilustrativo donde se identificaban las propuestas de inmediata recuperación agraria de las parcelas con solicitud de licencia. Donde se definía claramente que la parcela más grande sepultada parcialmente por la lava medía 300 metros desde su borde hacia el interior de su límite de parcela. En este sentido, siempre hemos entendido como el borde de la colada dichos 300 metros. Y la realidad es que desde el Cabildo no se ha desbloqueado suelo en la zona de exclusión que afecta a Tazacorte, zonas que sí se desbloquean en otro municipio u obras donde los espesores de coladas son considerables. Por ello, ni desde el Ayuntamiento de Tazacorte, ni desde el sector agrícola se entiende, ni se justifica, el criterio que se ha establecido para modificar la zona de exclusión planteada por parte del Cabildo Insular”.

David Ruiz, destacó que “quiero dejar claro que apoyamos la macrofinca, pero entendemos que se deben ofrecer otras alternativas para la reconstrucción agrícola. En este sentido, apoyamos la reconstrucción de las fincas parcialmente sepultadas por la lava y que también se permita la reconstrucción de las fincas en el interior de las coladas que así lo soliciten, buscándole el encaje con el proyecto de la macrofinca. Además, apoyamos que se pague a un precio justo el valor de las fincas sepultadas por las coladas para aquellos agricultores que no quieran acogerse al proyecto de la macrofinca ni recuperar de manera privada sus cultivos. Estamos seguros de que planteándole al sector agrícola estas tres alternativas habría consenso para lograr la recuperación agrícola con la implicación de todos”.

Juan Miguel Rodríguez Acosta, primer teniente de alcalde, manifestó que “entendemos la desesperación del sector agrícola en nuestro municipio al no poder hacer efectivas las licencias otorgadas como consecuencia del no haberse modificado la zona de exclusión. No cabe duda del perjuicio que ha ocasionado para la recuperación del principal motor socioeconómico para nuestro municipio como es el sector agrícola. Por consiguiente, no podemos permitir que se continúe perdiendo el tiempo porque hemos llegado al limite y las administraciones públicas debemos asumir responsabilidades y hacer frente a los problemas. En este sentido, asumimos el compromiso con los agricultores y solicitamos una reunión de urgencia con el presidente del Cabildo y los representantes del PEINPAL, para que nos den explicaciones del por que no sean tenido en cuenta las peticiones del Ayuntamiento con el objetivo de poder buscar el consenso y asumiendo responsabilidades para dar respuestas no solo al sector agrícola, sino además a todas aquellas personas damnificadas que han perdido bajo la lava sus viviendas, sus negocios y medios de vida. Asimismo, nos comprometemos en pocos días a dar respuestas a los damnificados. Puesto que hoy no hemos podido porque no hay respuestas para justificar por parte del Cabildo el porqué no se ha modificado la zona de exclusión en Tazacorte”.