David Ruiz: “Es vergonzoso que el presidente del Cabildo conteste faltando a la verdad a las legítimas peticiones del Ayuntamiento de Tazacorte”

El alcalde de Tazacorte, David Ruiz, considera “vergonzoso” que el presidente del Cabildo “conteste faltando a la verdad a las legítimas peticiones del Ayuntamiento de Tazacorte para que se modifique la zona de exclusión para poder empezar a recuperar parte de las fincas”, informa en nota de prensa.

“Reclamamos al presidente que gestione para solucionar problemas y no para crearlos”, plantea David Ruiz. “No puedo entender que lance unas acusaciones que no corresponden con las gestiones de colaboración realizadas desde el Consistorio con la administración insular y que, además, son fácilmente desmontables puesto que existe constancia registral de todo”.

En relación a la nota de prensa publicada este viernes por el Cabildo donde se afirma que el Ayuntamiento de Tazacorte no ha remitido el documento de propuestas para la recuperación de fincas, procede aclarar que dicho documento se remitió por SIR (Sistema de Interconexión de Registros) con fecha 22 de marzo, 30 de marzo y 5 de abril, adjuntando, además, un plano con la propuesta de actualización de la zona de exclusión. “Lo verdaderamente preocupante es que el grupo de Gobierno no sepa que la documentación está enviada hace semanas. Esto nos da una idea de por qué no salen las cosas adelante en el Cabildo”.

Respecto a la acusación de que David Ruíz no acude a las reuniones del Peinpal, el alcalde aclara, en primer lugar, que el representante presencial del Ayuntamiento de Tazacorte en el Peinpal es Juan Miguel Rodríguez, actual primer teniente de alcalde. “En estos 8 meses que llevo como alcalde, he asistido telemáticamente a las reuniones, y si por motivos de agenda no me ha sido posible, siempre se ha conectado algún miembro de la administración local”. “Pero como no se levantan actas de las reuniones del Peinpal, el grupo del Gobierno del Cabildo no tiene ningún control de quién asiste de manera telemática”.

En este punto, el alcalde de Tazacorte pide al presidente del Cabildo “respeto institucional y que no tergiverse la verdad para poner en duda mi compromiso con la recuperación de mi municipio”.

“El grupo de Gobierno del Cabildo vuelve a mentir en su nota de prensa cuando dice que se solicitó a los tres ayuntamientos afectados que entregasen un documento explicando los criterios para poder recuperar las fincas al borde de la colada y que el Ayuntamiento de Tazacorte no lo hizo”, asegura.

“Me parece gravísima la necesidad de mentir, porque el Ayuntamiento de Tazacorte, con fecha de 5 de abril (con registro de salida 2023-S-RC-1096 y con recepción confirmada del registro del Cabildo el 10 de abril de 2023) remitió un laborioso documento técnico de las fincas afectadas para las que se solicitaba la modificación de la zona de exclusión. Esta documentación incluía, además, planos con propuestas de zonas de exclusión y ficheros de información georreferenciada con la intención de colaborar facilitando la definición de las zonas a liberar de la exclusión”, detalla el alcalde.

“Siempre hemos defendido desde el Ayuntamiento de Tazacorte que la modificación de la exclusión de los bordes de colada se definiera por los metros cuadrados de las fincas que se encontraban parcialmente sepultadas. Además, hemos pedido que se estudie también la posibilidad de actuar en fincas en el interior de las coladas, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad”, explica David Ruiz.

“Dado que toda la documentación técnica requerida por el Cabildo se ha remitido en tiempo y forma, es gravísimo que nos hayan dejado al margen de la modificación de la zona de exclusión y confirma nuestra denuncia de que se nos ha dado un trato injusto y discriminatorio”, añade. “Y desde el Ayuntamiento de Tazacorte no lo vamos a permitir”.

“No hay explicación para que el Cabildo haya liberado una superficie aproximada de 140.000 m2 en la zona alta de Las Norias, perteneciente al municipio de Los Llanos, pero no haya liberado ni un solo metro cuadrado en la zona baja de Las Norias, perteneciente al municipio de Tazacorte”.

Por último, respecto a la acusación de que el Ayuntamiento de Tazacorte no ha otorgado ninguna licencia para la construcción de viviendas en suelo rústico, “cabe señalar que se han recibido solo 7 solicitudes, la mayor parte de ellas en los últimos 10 días, y ya se están tramitando; se encuentran en la fase de solicitud de documentación e informes”, apunta.

“Por otro lado, las solicitudes para la recuperación de fincas y del potencial agrario perdido que se están tramitando en estos momentos ascienden a más de 70”, afirma.

“Lamento, como alcalde, el menosprecio del Cabildo a la complicadísima labor que están desarrollando los técnicos de un ayuntamiento pequeño con medios muy limitados y la falta de respeto a los bagañetes”, señala. “Fruto de este gran trabajo técnico es el otorgamiento de licencias condicionadas a los agricultores para darles la oportunidad de que inicien la reconstrucción de sus fincas”.

“Desde el ayuntamiento de Tazacorte continuaremos con el empeño de lograr la modificación de la zona de exclusión para las fincas parcialmente sepultadas por las coladas con el objetivo de hacer que los agricultores sean protagonistas también de la reconstrucción”, concluye David Ruiz.