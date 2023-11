NC dice que el Gobierno del Ayuntamiento de Tazacorte “olvida” 600.000 euros para la mejora del CEO Juan XXIII

Juan Miguel Rodríguez, portavoz del grupo municipal de Nueva Canarias (NC) en el Consistorio de la Villa y Puerto de Tazacorte, se apunta en la nota, “ha denunciado, con preocupación, que el grupo de Gobierno del Ayuntamiento parece haber olvidado una consignación presupuestaria de 600.000 euros destinada a la mejora integral del CEO (Centro de Eduacación Obligatoria) Juan XXIII”.

Señala que “en la pasada legislatura, trabajamos arduamente para elaborar un proyecto de mejora integral del CEO Juan XXIII. Este proyecto contaba con una cuantía total de 1,2 millones de euros contando, para el ejercicio 2022, con una subvención inicial de 476.000 euros y, para el ejercicio 2023, una adicional de 600.000 euros. Esta partida en el presupuesto de la Comunidad Autónoma se denomina Proyecto 237G0042 Reforma CEO Juan XXIII, Orgánica 1805, Funcional 322B», destaca Rodríguez, añadiendo que «desde Nueva Canarias somos minuciosos en ofrecer este dato, porque nos parece vergonzoso que desde el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte no se enteren de que existe esta partida presupuestaria. Igual que nos parece vergonzoso que, desde la Consejería, se diga que no existe tal consignación presupuestaria».

Rodríguez apunta que, «en cierto modo, se entiende esta descoordinación teniendo en cuenta la reciente dimisión del director de Infraestructuras Educativas del Gobierno de Canarias, quien renunció alegando la falta de recursos humanos adecuados».

«Nuestros jóvenes merecen una educación de calidad, y eso incluye tener instalaciones educativas adecuadas. No podemos permitir que estos fondos se desperdicien por negligencia o desinformación», añade. También pide al grupo de Gbierno municipal que «se ponga manos a la obra y hagan su trabajo antes del 31 de diciembre si no quieren perder esta asignación presupuestaria, que no se contempla en el borrador de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2024».

«Y ahora, justificarán su inoperancia basándose en que ya tenían conocimiento de esta subvención, por mucho que la desconozcan», concluye Rodríguez.