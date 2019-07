El Club de Lucha Tijarafe Candelaria no presentará equipo senior en la temporada 2019/2020

La directiva del Club de Lucha Tijarafe Candelaria, “tras analizar la situación económica y deportiva de cara a afrontar los gastos para la temporada 2019/2020, ha decidido no presentar equipo senior para las competiciones que se celebren en dicha temporada”, informan el Ayuntamiento y el Club de Lucha en un comunicado conjunto.

Al mismo tiempo, añade, “queremos dejar claro que la entidad no desaparece, ni mucho menos. De hecho, el Club de Lucha Tijarafe Candelaria asume el reto y el compromiso de mantener las categorías de base (cadetes y juveniles), como hasta ahora, con las siglas de nuestro club. La lucha sigue en Tijarafe”.

Apuntan que “para la familia del Club de Lucha Tijarafe Candelaria no ha sido nada fácil tomar esta decisión. Todos sabemos de la trayectoria y significado que tiene la lucha canaria en nuestro municipio, en general, y la de nuestro club en particular, ya no sólo en Tijarafe sino también en el resto de la Isla y más allá de ella. Precisamente, por responsabilidad hacia esa historia no podemos hipotecar el futuro económico de la entidad para próximas temporadas. Esperamos y deseamos que la actual situación de incremento desmesurado de los costes de fichajes que nos lleva a plantearnos esta solución y que sabemos que ya ha provocado la paulatina desaparición de varios equipos senior en la competición luchística en La Palma, nos haga reflexionar a todos. Y cuando decimos a todos es a todos los estamentos que de una forma u otra tienen en sus manos el futuro de nuestra querida lucha canaria: federaciones, directivas y luchadores. Es deber y obligación de todos los que amamos este deporte plantearnos qué futuro queremos para nuestra lucha canaria”.

Por su parte, se señala en la nota, “el Ayuntamiento de Tijarafe no puede sino apoyar la decisión que ha tomado el C.L. Tijarafe Candelaria, en base a la situación que nos han expuesto sus directivos tras varias reuniones mantenidas al efecto. Históricamente, el Ayuntamiento de Tijarafe siempre se ha volcado con este deporte en particular, ya que entendemos que es parte de nuestra propia idiosincrasia como pueblo. Tanto es así, que tras atravesar difíciles momentos económicos, en lo que a las arcas locales se refiere, se ha ido aumentando paulatinamente año a año la asignación económica para el equipo de lucha, hasta llegar al momento actual. Aún con todo, somos conscientes de que la aportación municipal no es suficiente para poder sufragar los gastos de la próxima temporada del equipo senior. Llegados a este punto, nos parece más que razonable la decisión planteada por el club: no habrá esta temporada equipo senior de lucha pero se mantendrán las categorías de base y no se hipotecará así el futuro de la entidad”.