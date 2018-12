Desmontan la torre de telecomunicaciones de Tijarafe que incumplía la normativa

La torre de telecomunicaciones instalada en Las Cabezadas, en el municipio de Tijarafe, en el entorno de El Time, que había sido precintada por el Ayuntamiento por incumplir la normativa, ha sido desmontada este martes.

Los vecinos de la zona habían denunciado a La Palma Ahora que la citada infraestructura “era la más alta de la zona y no estaba balizada por lo que podía interferir con la navegación aérea, especialmente con los helicópteros de extinción de incendios”.

En la imagen, piezas de la torre tras su desmonte.

Asimismo, consideraban que la torre, que se encontraba emplazada en medio de las que ya existían en este enclave, “no tenía ninguna placa que indicara qué facultativos dirigieron la obra, en cuanto a diseño y ejecución”. Subrayaban que “no se distinguía en la estructura marca de fabricante, ni modelo, ni marcado CE”. Detallaban que “la tornillería presenta óxido y la estructura parecía golpeada, como si fuera recuperada de otro uso anterior, por lo que es lógico pensar que ya cumplió su vida útil”.

Recordaban que “si una torre no está bien balizada puede ocasionar algún conflicto con el tráfico de aeronaves, y si no se encuentra convenientemente cimentada y se colapsa, puede afectar a las otras torres adyacentes que dan servicios vitales a una amplia zona (Los Llanos de Aridane, Tijarafe, Tazacorte, El Paso, Fuencaliente y parte de la isla de El Hierro) de radio, telefonía y comunicaciones digitales, no solo a la población civil si no también a los cuerpos y fuerzas de seguridad”.

Los habitantes de Las Cabezadas no se oponían a que se instalara la torre pero pedía que se hiciera “con todas las garantías ambientales y minimizando el impacto visual tal y como indica el reglamento, y con el preceptivo proyecto y material homologado”. Exigían que “cumpla con todos los preceptos técnicos y legales para su correcta instalación”.

Finalmente, este martes, la torre de telecomunicaciones ha sido desmontada después de que el propietario de los terrenos solicitara su retirada. Los vecinos han mostrado su satisfacción por que “se ha eliminado un elemento que alteraba el paisaje y que no cumplía con la normativa”.