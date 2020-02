El PP de Tijarafe lamenta “la falta de transparencia del equipo de Gobierno”

La portavoz del Partido Popular en Tijarafe, Dácil Pérez González, ha lamentado que el equipo de Gobierno del municipio “no esté facilitando, en tiempo, a la oposición la información que se le pide, entorpeciendo así su trabajo”. Además, asegura que “desde su partido lamentan esta actitud, cuando siempre les hemos tendido la mano”, y señala que “estamos en nuestro legítimo derecho de solicitar información al equipo de gobierno, y no entendemos que como oposición no se nos facilite”. La portavoz sostiene que en muchas ocasiones la información que piden al equipo de gobierno “es información que nos piden los propios tijaraferos, y a los que no estamos dando una respuesta”, a lo que añade que “desde el PP esperamos que se solucione este problema, para así poder seguir trabajando y solventar todas las dudas que nos hacen llegar nuestros propios vecinos”.

Desde el Partido Popular aseguran que “esta falta de información por parte del equipo de gobierno es un hecho que se viene repitiendo en los últimos meses, ya que el año pasado, el 28 de noviembre, el Partido Popular hizo una instancia solicitando información y no fue contestada. Posteriormente, el 11 de diciembre, se volvió a pedir dicha información, y en ese momento el equipo de gobierno puso una disculpa que el grupo Popular comprendió, pese al retraso en el marco legal que hubo. El 9 de enero el PP volvió a solicitar una información, que no le fue proporcionada, por lo que el 31 de enero tuvo que volver a pedirla, hoy 6 de febrero, seguimos sin respuesta”, explica Pérez González. Ante estos hechos, la portavoz asegura que “la oposición no quiere entorpecer la labor de gestión del equipo de gobierno, pero les pide que ellos tampoco entorpezcan la de la oposición. Entre la información que se ha solicitado está el estado de ejecución del presupuesto a 31 de diciembre, que la oposición debe conocer de cara a los presupuestos de 2020”, y añade que “nos encontramos sin un borrador de presupuestos para 2020, y sin la información de lo que se ha ejecutado, del presupuesto de 2019, a fecha 31 de diciembre”, explica la portavoz. También añade que han pedido conocer el coste total de las Fiestas de Arte 2019, ya que algunos vecinos nos lo han pedido, y aún no hemos podido ofrecerles una respuesta”.