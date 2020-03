Tijarafe viaja a Pontevedra para conocer el proyecto medioambiental del ‘Plan Revitaliza’

El responsable del área de Servicios Públicos y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Tijarafe, Javier Peña, “ha podido conocer de primera mano estos días el modelo de compostaje local de biorresiduos, que se ha puesto en marcha en Pontevedra (Galicia), a través del Plan Revitaliza de la Diputación Provincial”, se indica en una nota de prensa del Consistorio. A este viaje técnico, organizado por la Asociación para el Desarrollo Rural (Ader) de La Palma, junto al Cabildo de La Palma, y en colaboración con la Asociación Fertile Auro, acudieron diversos representantes políticos y técnicos de la primera Corporación insular, Consorcio de Servicios, así como varios ayuntamientos de la Isla.

Señala que "el objetivo de esta visita no fue otro que impulsar el proyecto La Palma Orgánica, para conseguir avanzar en la Isla hacia un modelo de gestión sostenible de los residuos biológicos, con la implicación del conjunto de las administraciones públicas". En lo que respecta al municipio de Tijarafe, añade, “tras conocer el funcionamiento de este proyecto medioambiental en Galicia, se llevarán a cabo acciones para dar informar y formar a los vecinos y vecinas en este modelo de gestión de residuos, aprovechando sinergias con Ader La Palma y Cabildo de La Palma, para que lo que se propone a través de La Palma Orgánica tenga la mayor penetración posible en la Isla en general y en Tijarafe en particular”.

Javier Peña, concejal de Servicios Públicos y Desarrollo Local, apunta que “aunque no podemos negar que el mejor residuo es el que no se produce, lo cierto es que la gestión de los residuos orgánicos, mediante el compostaje individual y comunitario, evita esa fracción de transporte y, por tanto, ayuda a la reducción de los costes de gestión. Sin olvidar que esto, además de las consecuencias económicas, tiene también importantes ventajas medioambientales al colaborar con la reducción de la huella de carbono. Por último, no puedo dejar de agradecer al Cabildo de La Palma, Ader y Diputación de Pontevedra la oportunidad de conocer in situ el modelo de implantación en la provincia”.