Tijarafe aprueba el presupuesto más elevado de su historia por importe de 6.700.000 euros

Este viernes, día 23, el Ayuntamiento de Tijarafe aprobó, en Pleno extraordinario, el presupuesto para el año 2019, el más elevado de su historia, que asciende a un total de 6.682.530,69 euros, lo que supone un incremento de casi un 40%, respecto al anterior año, se informa en nota de prensa.

“Se trata de un presupuesto nivelado –sin déficit inicial- y equilibrado, con un aumento generalizado en todas las partidas. Uno de los mayores incrementos se recoge en el Capítulo IV, donde se establecen las partidas de ayudas sociales -destinándose más de 50.000 euros, es decir un 300% más que en anterior-, educación -con un aumento del 185%- e igualdad -con más de un 60% de incremento”, explican.

“No obstante, en el Capítulo II, también se produce un aumento en el gasto del 16,33%, debido a la creación de nuevas partidas, como la destinada al sector ganadero -área que se pretende fomentar y dinamizar desde el Ayuntamiento de Tijarafe - o el mantenimiento de locales sociales de los diferentes barrios. Asimismo, también se apuesta por favorecer las actividades de promoción juvenil, destinando para ello una partida en este mismo capítulo. Además de realizarse un incremento en lo referente a la promoción turística, con el objeto de optimizar los recursos turísticos del municipio”, añaden.

“Se trata de un presupuesto, que entrará en vigor el próximo septiembre, en el que se apoya también al ámbito deportivo del municipio, destinando un porcentaje para el comienzo de temporada del equipo de fútbol de reciente creación”, aseguran.

“El Capítulo VI (inversiones reales), experimenta también un aumento del 148,26%, debiéndose este incremento mayoritariamente a la concesión de subvenciones por parte de organizaciones supramunicipales. En este caso, los fondos propios que se destinarán a obras suponen un 27,90% del total”, indican.

“Hasta el momento de su aprobación, se ha venido trabajado con el presupuesto del año 2018 de forma prorrogada. No obstante, este nuevo documento económico se encuentra en un estado de ejecución de casi un 50%. Este presupuesto ha resultado aprobado en la mañana de hoy, con ocho votos a favor y uno en contra, contando con el apoyo del grupo Socialista, quien en reuniones previas a la aprobación del mismo, se mostró colaborativo y pensando, junto con el grupo de Coalición Canaria, en los intereses comunes del municipio. Sin embargo, el grupo de Gobierno lamenta que el Partido Popular no haya mostrado la misma actitud en lo relativo a la elaboración de este documento, ya que no acudió a la reunión previa para la recogida de propuestas o enmiendas al presupuesto”, dicen.

Diana Lorenzo, concejala de Hacienda, señala “estos son los primeros presupuestos a los que me enfrento y, aunque llevo poco tiempo siendo la responsable de esta área, junto con el resto de mis compañeros hemos detectado aquellos puntos a los que se debe prestar atención, así como también aquellos en los que se debe continuar favoreciendo su desarrollo, para poder, así, conseguir un mayor bienestar y equilibrio en el municipio”. Marcos Lorenzo, alcalde del municipio, indica que “año tras año comprobamos cómo se va consolidando un aumento en la disponibilidad presupuestaria general en el Ayuntamiento, lo cual se traduce en un aumento de la capacidad del Ayuntamiento para incrementar la calidad y la cantidad de los servicios y bienes que pone a disposición de sus vecinos. Agradecemos la colaboración tanto del personal del Ayuntamiento, como la implicación de la compañera Diana Lorenzo, que se estrena como concejala de Hacienda, y de los compañeros del partido socialista por hacer posible la aprobación del que es el documento más importante para la gestión municipal”.