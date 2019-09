Tijarafe inicia una campaña de recogida de zapatos en sus centros educativos

El Ayuntamiento de Tijarafe, en colaboración con la Asociación Solidarios Canarios, ha puesto en marcha una campaña de recogida de zapatos, que se donarán a los alumnos y alumnas de una escuela, construida por esta asociación, en Jalo Koto, Gambia, indica en una nota de prensa. Los zapatos, añade, "que deberán ser nuevos o con poco uso y de tallas de niños y niñas hasta 12 años, se podrán entregar en el Ayuntamiento, Centro de Educación Obligatoria (CEO) Tijarafe y en la Escuela Infantil Municipal -centro impulsor de esta iniciativa- hasta el próximo 30 de septiembre.

Solidarios Canarios, se apunta en la nota, surge en 2015, tras una charla entre cuatro amigos en El Médano, Tenerife. Después de tres años de trabajo, añade, en enero de 2018, se consigue la financiación necesaria que hizo posible que esta escuela en Gambia fuera una realidad en septiembre de ese mismo año. Tras un año en funcionamiento, este centro en Gambia cuenta con 130 niños y niñas, que reciben educación y una alimentación diaria. Entre los nuevos proyectos de esta asociación está la próxima construcción de un pequeño hospital.

Yaiza Cáceres, concejal de Servicios Sociales, indica que “cuando desde la Escuela Infantil del municipio se nos propuso colaborar con Solidarios Canarios y conocimos la labor que desempeña esta asociación, no dudamos en poner nuestro pequeño granito de arena para que las condiciones de vida de estos niños y niñas puedan mejorar. Por eso, animo a todos los vecinos y vecinas a que se sumen a esta campaña. Piensen que los zapatos que a nuestros hijos e hijas ya no les sirven, pueden tener una segunda vida y hacer muy felices a unos pequeños que sufren una situación muy complicada”. Por su parte, Marcos Lorenzo, alcalde del municipio, apunta que “en primer lugar, me gustaría alabar la gran labor que desde Canarias realiza Solidarios Canarios, que con gran esfuerzo han conseguido levantar con sus manos una escuela y harán lo propio con un hospital. No podemos obviar la realidad que viven los niños y niñas en otros lugares del mundo, por eso, desde el Ayuntamiento de Tijarafe nos unimos a este proyecto, no solo para colaborar dentro de nuestras posibilidades, sino, además, para enseñar a los más pequeños del municipio el valor de la solidaridad”.