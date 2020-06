Tijarafe agradece en una declaración institucional “la actitud colaborativa” de profesionales y vecinos ante la pandemia

El Pleno también aprobó por unanimidad la adhesión a la declaración realizada por la Federación Española de Municipio y Provincias (FEMP) en solidaridad con las familias de las personas desaparecidas sin causa aparente.

Todos los grupos que conforman el Ayuntamiento de Tijarafe han aprobado, en el pleno celebrado este lunes, 1 de junio, de forma presencial y cumpliendo con las medidas de seguridad, una declaración institucional en la que se recoge un reconocimiento unánime al personal sanitario, trabajadores de servicios esenciales y personal municipal, así como a los vecinos y vecinas del municipio por su actitud siempre colaborativa frente a las dificultades que se han vivido y se siguen viviendo a causa de la COVID-19, se informa en nota de prensa.

El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Tijarafe también trasladó, a través de este texto unánime, su respeto y solidaridad a las familias de los fallecidos por la COVID-19, así como el ánimo a los que, a día de hoy, siguen luchando contra la enfermedad. Asimismo, se reconoce la entrega, el sacrificio y la generosidad de todo el personal que trabaja en los servicios de salud y socio sanitarios, que se han jugado su propia salud para salvar y proteger la de todos los demás. En la sesión, que comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de esta pandemia, se reconoció también a todo el personal de servicios esenciales, desde el que trabaja en los supermercados y toda la cadena de distribución alimentaria, hasta los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, protección civil, ejército, farmacéuticos, medios de comunicación y todos aquellos que han seguido haciendo posible el día a día durante todo el Estado de Alarma.

Estos agradecimientos se extienden también al personal municipal, que ha venido desempeñando su labor durante todo este tiempo, adaptándose a las nuevas circunstancias con plena vocación de servicio y cooperación, así como a a todos los vecinos que se han volcado con aquellos que más lo necesitan, donando, apoyando o sirviendo, haciendo gala de un espíritu de solidaridad y de comunidad dignos de admiración.

Marcos Lorenzo, alcalde del Ayuntamiento de Tijarafe, destaca que “vivimos una situación extraordinaria a la que nunca nos habíamos enfrentado y aunque, por fortuna, en nuestro municipio no hemos tenido que lamentar ninguna pérdida humana, no podemos negar el gran rastro de dolor que ha dejado este virus no solo en nuestro país sino en el mundo entero. No obstante, nuestros vecinas y vecinas han tenido que lidiar con el miedo, la incertidumbre la paralización de su actividad laboral, el no poder visitar a sus seres queridos e, incluso, no poder acompañar a aquellos familiares que han fallecido durante estos tristes días. Para ellos va también nuestro reconocimiento en esta declaración institucional”.

Junto a esta declaración institucional, la Corporación Municipal también ha aprobado por unanimidad el apoyo y adhesión a la declaración realizada por la Federación Española de Municipio y Provincias (FEMP) en solidaridad con las familias de las personas desaparecidas sin causa aparente. Actualmente, dos personas vinculadas con el municipio de Tijarafe, Alejandro Martín Pérez y Pedro Pérez Martín, se encuentran desaparecidas desde el año 2017. Por ello, el compromiso del Ayuntamiento de Tijarafe es, si cabe, aún mayor con esta causa, viéndose materializado este apoyo con acciones como la firma el pasado año de un convenio de colaboración con la asociación SOS Desaparecidos de Canarias, para que las familias que puedan padecer una desaparición de algún familiar o amigo, tengan un lugar donde acudir y asesorarse.