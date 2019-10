Tijarafe celebra las primeras jornadas de ganadería tradicional

El Ayuntamiento de Tijarafe, a través de su Concejalía de Ganadería, y en colaboración con la Asociación de Criadores de Cabra de Raza Palmera y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Palmero, organiza las primeras jornadas de ganadería tradicional, que se desarrollarán del 8 al 10 de octubre. Esta iniciativa, que lleva por título Ganadería tradicional: nuestro origen, nuestro alimento, nuestro porvenir, tratará a lo largo de tres días el pasado, presente y futuro de este sector, se informa en nota de prensa.

Las jornadas comenzarán trasladando al público al pasado de la ganadería, el martes 8 de octubre, a las 18:00 horas, con la charla Los orígenes de la ganadería, los Awara, a cargo de Miguel Martín, arqueólogo e investigador y director del proyecto Iruene. Una hora más tarde, Talio Noda, buen conocedor del folklore y la cultura del Archipiélago, tratará el pastoreo en la isla de La Palma. La jornada inaugural finalizará a las 20:00 horas con una entrevista e intercambio de opiniones entre Enedina Pérez y Félix Brito, pastores de antaño.

El miércoles 9 de octubre, será el momento de tratar el presente del sector, comenzando nuevamente a las 18:00 horas, con la charla del veterinario Eduardo Castro de Almada, Medicina alternativa en ganado caprino. A las 19:00 horas será el turno del también veterinario César Bravo Muñoz, que abordará Las nociones básicas de manejo. Explotación caprina familiar. A las 20:00 horas se desarrollará una entrevista e intercambio con ganaderos, que se encuentran desarrollando actualmente la ganadería.

El último día de estas jornadas, el jueves 10 de octubre, a las 19:00 horas, la veterinaria Cora Inés Walter, vislumbrará el futuro de la ganadería, a través de la charla Hay futuro, es nuestra soberanía alimentaria. Una hora más tarde, se llevará a cabo una elaboración de queso con Ana Bel Rodríguez Rodríguez, técnico de la Denominación de Origen Protegido (DOP) Queso Palmero. Las jornadas finalizarán a las 20:00 horas, con una mesa redonda, que contará con la participación de técnicos del área de ganaderos con experiencias previas

Saray Domínguez, concejal de Ganadería del Ayuntamiento de Tijarafe, manifiesta que “tenemos un objetivo claro y no es otro que recuperar y apoyar el desarrollo del sector ganadero en nuestro municipio. Contar por primera vez con unas jornadas sobre ganadería tradicional, nos permite no solo ahondar en un sector como este, sino, además, tomar nota sobre su desarrollo en el pasado, conocer su situación en la actualidad y descubrir, informarnos y formarnos para que no hablemos solo del pasado y presente, sino también del futuro de la ganadería en nuestro municipio”.

Marcos Lorenzo, alcalde del municipio, destaca que “continuamos en el camino del impulso de la ganadería como modelo de producción animal sostenible y respetuoso con los animales, que sirve de sustento económico para familias del municipio. Ese impulso pasa también por el desarrollo de proyectos como la realización de encuestas entre los ganaderos del municipio, para conocer sus opiniones o la puesta en marcha de las primeras jornadas sobre ganadería, que, estoy seguro, serán muy satisfactorias y arrojarán luz sobre este sector”.