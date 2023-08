El Gobierno de Tijarafe invita a la oposición a “abandonar la demagogia y la confusión con los gastos en cultura y fiestas”

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tijarafe señala en nota de prensa que “tras varios comunicados tanto del PP como del PSOE insistiendo en un supuesto gasto desmesurado e irresponsable en cultura y fiestas, el grupo de Gobierno municipal de Tijarafe quiere dejar constancia de la realidad de la situación que deliberadamente trata de tergiversar la oposición, con el único objetivo de dañar la imagen de quienes ostentan el gobierno del municipio en estos momentos”.

“Tanto populares como socialistas sabían desde el pleno ordinario del pasado 13 de febrero (hace 6 meses) que había que incrementar con remanentes las partidas iniciales de cultura y fiestas, como consecuencia de la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito por facturas que no pudieron ser reconocidas a final de año, pero que había que pagar, algunas de las cuales derivadas de las Fiestas Patronales 2022. Concretamente, se aprobaron facturas dentro de la partida de fiestas por un importe de 108.711,65 euros y de cultura por 51.356,09 euros. Estos gastos había que imputarlos en las partidas iniciales del presupuesto 2023, cuyos créditos iniciales eran de 115.000 euros en fiestas y 105.000 euros en cultura. Una simple operación aritmética proporciona un balance de partida real de 6.288,35 euros en fiestas y 53.643,91 euros en cultura. A estos balances de las partidas de cultura y fiestas de 2023 habría que imputar también todos los gastos de programas culturales que se han llevado a cabo durante estos meses (espectáculos teatrales, apoyo a la edición de libros, colaboración con el CEO en su semana cultural, etc.) y, en su caso, el apoyo económico a las fiestas de barrio (La Punta, Aguatavar, El Lomo, Villa Arriba, Proís, etc.), entre otros. Éste y no otro es el motivo por el que, actualmente, la partida de cultura se halla con un balance de -28.899,13 euros y la de fiestas con -27.507,83 euros”, explica.

“La propuesta inicial (desde febrero) fue aumentar estas partidas iniciales, que todos sabíamos que se quedaban cortas, con dinero de remanentes de 2022 a mediados de año. Pero entonces un incendio asoló medio municipio y, como es lógico, las prioridades cambiaron. De común acuerdo, tanto con los compañeros del grupo popular como los del grupo socialista, consensuamos, por unanimidad, dedicar la parte que se iba a destinar a las partidas de cultura y fiestas, para poder celebrar unas Fiestas Patronales 'normales' este 2023, a crear una partida nueva para ayudar a los vecinos y vecinas afectados por el incendio. Como consecuencia de esta decisión, consensuada a priori también con el Ayuntamiento vecino de Puntagorda, hemos estado trabajando en el diseño de unas fiestas muy austeras centradas solamente en la celebración del centenario de la Danza del Diablo y los actos litúrgicos en honor a nuestra patrona la Virgen de Candelaria”, subraya.

“Ante esta realidad, en lugar de contar con una oposición constructiva y preocupada por los graves acontecimientos que hemos padecido en Tijarafe en el último mes (incendio, conatos, desabastecimiento de agua, ceros energéticos, etc.) en los que sí ha estado trabajando intensamente y en solitario este grupo de Gobierno, se han centrado en menoscabar y ensuciar nuestra imagen y, de paso, de la propia institución municipal y del municipio en sí. De la gestión financiera del Ayuntamiento de Tijarafe en los últimos años, hablan por sí solas las cifras de los presupuestos ejecutados, con cierres como el de 2022 superiores a los 10 millones de euros, unas cifras récord de inversión en el municipio y con un alto nivel de ejecución que para sí quisieran otros municipios gobernados por populares o socialistas. Queremos dejar absolutamente claro que, actualmente, el Ayuntamiento goza de buena salud financiera y no tiene ningún tipo de deuda”, asegura.

“No entendemos ni compartimos la fijación con la crítica gratuita y recurrente a las actividades culturales y lúdicas de populares ni de socialistas. Lejos de demonizarlas, creemos que no sólo son necesarias desde un punto de vista social y emocional, ya que se generan espacios de convivencia atrayendo incluso a tijaraferos que residen fuera del municipio y a otros visitantes, sino también económico, pues no en vano generan recursos directos e indirectos nada desdeñables para Tijarafe. Les rogamos encarecidamente que valoren también estas cuestiones y que trabajen para sumar y no solo para confundir y difamar; en caso contrario, les invitamos a que sean valientes y propongan qué actos festivos o programas culturales proponen eliminar”, dice.

“Asumimos que nos podemos equivocar y pedimos disculpas por ello a los tijaraferos y tijaraferas, pues somos plenamente conscientes que nunca gobernaremos a gusto de todos, pero en ningún caso será por inacción o por no afrontar los problemas. Únicamente nos mueve el ánimo de trabajar sin descanso, cada día, por un Tijarafe mejor, con más servicios y más actividades para nuestros vecinos y vecinas”, destaca.

“Finalmente, queremos invitar a todos nuestros vecinos y vecinas a que sigan el pleno ordinario del próximo lunes día 21 de agosto a las 19:00 horas, donde, con el ánimo de ser transparentes hasta el final, daremos cumplida cuenta de las cantidades y motivos de los gastos en las partidas de cultura y fiestas en 2022 y en 2023”, concluye.