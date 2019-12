“Hay que tomar medidas con los hippies que infringen la ley en La Palma”

Reconoce que no es “un tema cómodo”, pero el alcalde de Tijarafe, Marcos Lorenzo, considera que “en La Palma hay que tomar medidas con los hippies que infringen la ley”, según ha señalado a este digital. “Este tema lo he planteado en las reuniones insulares de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), lo hice en la pasada legislatura y también en esta, y sé que con este problema poco podemos hacer, más allá de intentar que no infrinjan la ley porque el tránsito de personas es libre”. “Si los propietarios de los pajeros y terrenos que ocupan no denuncian, no podemos ir a una finca particular a llamar la atención porque es un asunto privado”, admite. “Una vez que se comete un delito, como la hoguera que hicieron el pasado viernes en la zona de Las Cabezadas, o ponen en peligro la seguridad de las personas, entonces sí podemos actuar”, dice.

Lorenzo señala que la presencia de estos hippies, en su mayoría de nacionalidad extranjera, que supuestamente “cometen hurtos y molestan a los vecinos, no afecta por igual a todos los municipios de La Palma, pero sí es un problema en la comarca noroeste, en Tijarafe, Puntagorda y Garafía”. “Este tipo de visitantes ni nos interesa desde el punto de vista turístico, ni da buena imagen en la Isla, ni se integra, por lo que hay que tomar cartas en el asunto”, afirma. “Parece que nos hemos acostumbrado a que esto sea normal, a que vengan unos señores a vivir su vida alternativa en La Palma, que yo respeto, pero sin incumplir la ley y conculcando los derechos de otras personas”, subraya. “El derecho a la propiedad, que yo sepa, en este país está reconocido, pero parece que para esta gente no, y entiendo a los cuerpos de seguridad porque muchas veces instruyen diligencias, hacen una detención, lo llevan al juzgado, y tarda la Guardia Civil más en volver al cuartel que ellos a donde estaban ocupando un pajero o un terreno”.

“Es una situación problemática que va a más, porque entre ellos tienen redes por las que se comunican y se invitan a venir a La Palma porque aquí no pasa nada; nos ponemos las pilas todas las administraciones o vamos mal, porque un ayuntamiento solo no hace nada, en Tijarafe lo que tenemos son dos policías locales en plantilla”, se queja Marcos Lorenzo. “Debe ser que a otros municipios no les afecta tanto, yo soy uno de los alcaldes que más se ha quejado y me sigo quejando porque molestan a los vecinos y la mayoría de ellos, no digo todos, infringen constantemente la ley porque cometen hurtos, roban fruta, herramientas y ocupan pajeros y terrenos”, afirman. “A mí me parece bien que vengan aquí a tener una experiencia vital, pero que lo hagan conforme a las leyes”, recalca.

El alcalde de Tijarafe resalta que “no se pueden normalizar los pequeños hurtos” y critica que “muchos tienen dispositivos móviles de alta gama, tarjetas de crédito y encima vienen a pedir el carné para viajar en guagua, y nosotros como administraciones se lo facilitamos y aquí creo que podíamos hacer algo no dándole facilidades”. “Entiendo que no es un tema cómodo, pero es mejor denunciarlo públicamente que quejarnos por detrás”, concluye.