Mazo Agrupación de Electores dice que la alcaldesa incurre en “contradicciones” respecto a “la parálisis” del Ayuntamiento

Villa de Mazo Agrupación de Electores (MAE), en una nota de prensa, “pone de relieve las contradicciones en que viene incurriendo” la alcaldesa del municipio, Goretti Pérez, “entre sus declaraciones y sus acciones respecto a la parálisis que sufre nuestro Ayuntamiento al no estas ocupado determinados puestos de trabajo”.

Apunta que “la realidad es que el 19 de marzo del pasado año se iniciaron los procesos selectivos para cubrir los puestos de Intervención y Tesorería, siendo incapaz el actual grupo de gobierno de impulsar con celeridad los mismos”. Añade que “la reciente publicación de la convocatoria para la celebración del primer ejercicio en uno de esos procesos, acredita que no es una prioridad del Gobierno municipal finalizar los mismos, siendo bastante probable dada la fecha en que nos encontramos, que ambos procesos no concluyan antes de un año desde que se iniciaron”. “Lamentablemente”, indica, “no se trata de un supuesto singular ya que la lentitud en la gestión por falta de impulso político, se evidencia en hechos objetivos no sujetos a interpretación, como es la escasa ejecución presupuestaria del año 2019, la falta de aprobación inicial en el mes de enero del presupuesto para el ejercicio 2020, lo cual no ocurría desde hace más de 20 años en el ayuntamiento”.

“A lo anterior”, prosigue, “se une un aumento importante en el periodo medio de pago de las facturas a proveedores. Observamos como la suma de los importes de los contratos adjudicados por este gobierno no ha alcanzado los quinientos mil euros. La situación actual es que el personal del Ayuntamiento se encuentra realizando una labor intensa, que no se ha visto acompañada con la eficacia de un asesoramiento externo que tiene un coste cercano a los 40.000 euros”. Agrega que “una vez entra en vigor la nueva ley de contratación de las administraciones públicas en marzo del pasado año, el mencionado asesoramiento externo no ha sido capaz de elaborar los documentos que hubieran permitido ejecutar una parte importante del plan de obras municipal. El resultado de esta situación es que se produce una pérdida del dinero que no se utiliza en las obras a lo que se añade que continúan sin adjudicarse varios contratos de servicios”.

Desde MAE, concluye, “creemos que el equipo de Gobierno tenía que haber tomado decisiones que hubieran evitado la situación que anteriormente hemos detallado y les pedimos que sin más retraso actúen y tomen las medidas necesarias para que al final del presente año, no se vuelva a perder un solo euro del presupuesto municipal”.