MAE vota en contra del presupuesto de Villa de Mazo para 2023

Movimiento Alternativo Electoral (MAE), en una nota de prensa, señala que en el pasado pleno extraordinario del Ayuntamiento de Villa de Mazo convocado para la aprobación del presupuesto 2023 “MAE votó en contra de las cuentas presentadas por grupo de gobierno del PSOE-PP”.

Indica que “un año más el grupo de Gobierno vuelve a dejar pasar la oportunidad de elaborar un presupuesto que responda a las necesidades reales de los vecinos y vecinas capaz de impulsar la economía y el bienestar social que merecemos, y que solo será posible alcanzar gestionando con políticas adecuadas”.

“Vemos”, añade, “como en estos tres años de gobierno el bipartito consolida la incapacidad de gestionar adecuadamente los recursos públicos de la Villa de Mazo, mientras carecen de ideas y de un proyecto que generen un valor añadido a nuestro municipio”.

El pasado pleno, apunta, “comunicamos nuestra oposición a la subida de un 6% del sueldo de la alcaldesa, así como de los cuatro concejales con dedicación total o parcial que pasan a costar a todos los macenses de 205,749 a 217.790 euros al año”.

Respecto a la propuesta de “la alcaldesa de subir su sueldo y el de los concejales de gobierno por ‘imperativo legal’, MAE cuestionó directamente a la interventora del Ayuntamiento con el objeto de que confirmara si efectivamente la alcaldesa estaba obligada o no por Ley a subirlos, y la respuesta de la interventora fue muy clara: los sueldos podían mantenerse como estaban, es decir, podrían congelarse”.

Por tanto, señala, “ante la incertidumbre de los planes del Consistorio y con el aumento del coste de la vida que sufrimos todos los vecinos, no nos parece adecuada la propuesta de que los cargos públicos del Consistorio se suban el sueldo y consideramos que dicha subida en los sueldos no es acorde con los resultados de la gestión realizada por el bipartito”.

Desde MAE “consideramos que el presupuesto aprobado es continuista y no añade nada novedoso a los de años anteriores, perdiendo nuevamente la oportunidad de utilizar los remanentes de tesorería de años anteriores para mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en Villa de Mazo”.

De nuevo, señala, “nos tememos que vamos a cerrar el año con una baja ejecución presupuestaria debido a la incapacidad de gastar los presupuestos públicos disponibles, y que de nuevo aumentará el saldo de las cuentas del Ayuntamiento en los bancos. Entendemos que el objetivo del Ayuntamiento de Villa de Mazo debe ser ejecutar todo el presupuesto disponible para dinamizar la economía local y crear oportunidades, y trabajar por mejorar la vida de los vecinos y vecinas devolviéndoles en servicios los impuestos recaudados. Depositado en el banco, el dinero no mejora la vida de los macenses”.

“A todas luces”, agrega, “consideramos que el presupuesto impuesto por la mayoría del pleno no es el que Villa de Mazo necesita en estos momentos, dadas los excepcionales y muy complicados momentos para el conjunto de la isla de La Palma y en especial en lo que afecta a nuestro municipio. ”Nuestro municipio necesita medidas adecuadas y servicios que mejoren la vida de los vecinos, que sean capaces de atraer inversión y negocios a Villa de Mazo y que ilusionen a vecinos y jóvenes para vivir en Mazo. Y esto no será posible sin una agenda vecinal y sin una gestión adecuada de los temas. Y los presupuestos que se han aprobado no van por la senda del crecimiento al ser un presupuesto continuista“.

Cabe destacar, apunta, “que el nivel de ejecución presupuestario del consistorio de Villa de Mazo refleja la incapacidad del bipartito para gestionar lo público, y que sigue bloqueando la participación de los vecinos y vecinas en las propuestas. Es importante recordar que todas las iniciativas que han sido trasladadas por los vecinos, MAE las ha defendido en los diferentes plenos a lo largo de estos tres años de legislatura y que ninguna de ellas ha sido ni tan siquiera valorada o tenida en cuenta por la alcaldesa, sean o no beneficiosas para los vecinos o para la propia Villa de Mazo. Para MAE el protagonismo en el Consistorio debe ser la del vecino y sus asuntos, y no la de los políticos y sus intereses de partido”.

Señala que “este estilo de hacer política de rodillo impuesta por el bipartito en Mazo es lo que deseamos cambiar en el futuro. La alcaldesa debe ser la representante de todos los vecinos, voten o no a su partido, y la nula disposición evidenciada por la alcaldesa en estos tres años negándose a llegar a consensos que son buenos para los vecinos y vecinas, independientemente de quien los proponga, no es bueno para Villa de Mazo”.

Por eso, concluye, “MAE espera que la nueva corporación municipal que resulte elegida en las elecciones de mayo de 2023 tenga margen, y la capacidad de gestionar adecuadamente el presupuesto que se ha aprobado, así como de tomar las medidas necesarias para mejorar la situación actual de Villa de Mazo”.