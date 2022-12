8 razones para la instalación del Centro Nacional de Vulcanología en La Palma

La decisión del Gobierno de España de crear y dotar el denominado Centro Nacional de Vulcanología supone una oportunidad única para La Palma que no debe ser desaprovechada. Las ventajas de contar con un recurso de esta naturaleza se evidencian en las continuas acciones emprendidas por las autoridades y técnicos de Tenerife, que no han cesado de trabajar en todos los ámbitos para lograr este equipamiento. En contraposición, en La Palma este tema, como otros y desde antes de la última erupción, ha sido recibido con frialdad y hasta con cierto escepticismo. A nivel insular parece que hubiésemos aceptado entender nuestro territorio como un lugar reducido, poco poblado y apartado y que, por tanto, no merece disponer del Centro Nacional de Vulcanología. A continuación, con el propósito de abrir un debate público, aportamos ocho argumentos en los que se defiende la ubicación de este centro en La Palma.

1.- Según un informe de Involcan, la probabilidad de una erupción en los próximos 50 años es de un 48,7% en La Palma y de un 39,4% en Tenerife (casi un 10% más).

2.- La isla se encuentra bien comunicada con el exterior y, además, dispone de infraestructuras o espacios singulares y en desuso para la adecuada e inmediata instalación del Centro Nacional de Vulcanología.

3.- Existe una necesidad vital de desarrollar oportunidades formativas y de empleo, algunas de las cuales se podrían implementar y vincular con este centro vulcanológico. Una de ellas, por ejemplo, podría comprender un campus de postgrado o un instituto tecnológico.

4.- En otros lugares del archipiélago, la instalación de un centro de estas características pasaría a convertirse en una instalación más; es decir, una entre tantas. En cambio, su emplazamiento en La Palma resultaría un elemento clave para su desarrollo.

5.- En fecha reciente, el relieve volcánico de la isla de La Palma ha sido seleccionado como uno de los “100 Lugares del Patrimonio Geológico Mundial”, designado así por la prestigiosa Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS). En España solo otros dos sitios han sido designados en esta clasificación: el paisaje de Zumaia y las minas de Almadén.

6.- La necesidad planteada por numerosos especialistas de una mayor descentralización de la administración pública. Sin duda, acciones de este tipo permitirían un desarrollo efectivo y ejemplar en un territorio periférico.

7.- Paliar la angustia de la población insular ante una situación como la padecida. La instalación de este centro transmitiría un mayor grado de tranquilidad y aseguraría una vuelta completa a la normalidad.

8.- Canarias es una de las regiones más centralizadas de España. Esta situación se agrava por la doble insularidad que afecta a las islas no capitalinas. Urge, por tanto, desplegar lazos de solidaridad entre las diferentes islas que conforman la comunidad autónoma.