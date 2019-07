“Mi madre ingresa en el Hospital General de La Palma por una infección de orina y fallece a los cuatro días por una fractura de cadera”

Me pongo en contacto con La Palma Ahora para exponerle de forma breve un caso que me ha sucedido a mí personalmente, pero que creo de interés para muchos de sus lectores, puesto que considero que es algo de suma gravedad y que no debe repetirse nunca más.

El pasado día 13 de julio, mi madre, Juana Afonso Rodríguez, de 101 años, ingresa por Urgencias del Hospital General de La Palma por una posible infección de orina, confirmada ese mismo día por el médico de guardia del Servicio de Urgencias. El médico de Urgencias decide en consecuencia ingresarla en planta para tratarle dicha infección.

Al día siguiente, con el tratamiento aplicado, mi madre mejora un poco y 24 horas después está tan recuperada, que deciden quitarle la sonda y el suero que hasta ese momento tiene y me comenta el médico que se plantean incluso la posibilidad de darle el alta médica al siguiente día.

A mi madre la tienen ingresada sola en una habitación y cuando llego a visitarla por la mañana el mismo día que posiblemente le darían el alta, me comentan que mi madre por la noche se ha caído de la cama y que se ha fracturado la cadera.

Este hecho me parece muy extraño, puesto que la cama en la que estaba mi madre cuenta con barandillas por los dos lados y así se lo comento a la persona que me informa de la caída. Sin embargo, hasta el momento, nadie del hospital me ha dado ninguna explicación de cómo y en qué circunstancias se produjo la caída y a los cuatro días, como la fractura no es operable, mi madre fallece.

Quiero denunciar públicamente este hecho, para que los responsables sanitarios depuren responsabilidades e impidan que situaciones similares se puedan volver a repetir. No es admisible que una persona acuda a un hospital público y termine falleciendo a causa de la mala atención recibida por parte de algunos sanitarios. Esto que ha sucedido con mi madre, NO DEBE OCURRIR NUNCA MÁS.

Cecilia Díaz Afonso

En Breña Baja, a 24 de julio de 2019