‘Pacto de las flores’-‘Pacto del reloj’

Maeve Sanjuán.

Hoy, 12 de julio, empieza a marcar las horas el reloj. El pacto de progreso, el pacto de las flores, ha puesto su reloj en marcha, porque este reloj sí va a marcar las horas, y va a marcar las horas del progresismo, de la igualdad y de la solidaridad.

No podía Canarias seguir siendo un proyecto después de tantos años, hay que pasar a la acción. Han sido tantos años de proyecto que al final nuestra tierra se ha quedado a la cola de todos los indicadores que sí afectan a la gente: empleo, sanidad, educación, servicios sociales.

Estoy segura de que este pacto será de acción y consolidación. Probablemente cuatro años serán insuficientes para revertir todos los datos negativos de nuestra tierra y será necesario volver a suscribir este mismo pacto en siguientes legislaturas. Pero ahora, en este momento, muchas/os canarias/os nos ilusiona este cambio que además, es un cambio no a medias, es un cambio radical. Partidos progresistas y partidos de izquierdas: esto significa que todas las políticas pivotarán sobre las personas. En primer lugar la POBREZA, y así, en mayúscula, porque es la asignatura pendiente que tiene nuestra democracia y más nuestra tierra canaria. No será fácil pero sí la ilusión de ser el objetivo prioritario de este pacto de progreso, pacto por y para la gente corriente, la gente que entendemos la política como herramienta transformadora de la realidad y mejorarla para la mayoría, a través de políticas fiscales solidarias. No hay política fiscal más solidaria que el que más tiene contribuya más. Porque la acción política también son sentimientos: empatía, solidaridad, igualdad, fraternidad… y es en la educación donde se aprenden valores, valores que se convierten en sentimientos y sentimientos que se convierten en JUSTICIA, porque todas y todos tenemos derecho a una vida digna y feliz.

Podría enumerar muchos datos negativos de nuestra tierra pero me prima la ILUSION que supone esta nueva etapa en la política canaria que los índices negativos y que, además, son conocidos en profundidad por nuestras/os próximas/os dirigentes. Somos muchas/os canarias/os las/os que tenemos depositada la confianza en este pacto y podremos perdonar uno o dos errores pero no más porque nuestra gente no puede esperar por las oportunidades que por justicia le corresponde.

Nunca he creído ni creo en la suerte, creo en el trabajo día a día, en la constancia y en la responsabilidad que es lo que tiene que primar en esta nueva etapa política.

¡Adelante reloj y da las horas que necesita Canarias!

Maeve Sanjuán Duque es concejala de NC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.