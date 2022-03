Amanece, que no es poco

sobre el Parque de La Granja,

con la faja azul naranja

de los días sin siroco.

Pienso en este mundo loco

en el que toca vivir,

todo lo que hay que sufrir

por no reinar la cordura

y gente con caradura

que no sabe convivir.

Jócamo, 11.III.2021

Nota: Me acosté tarde y me desperté temprano. Acontecimientos próximos y lejanos, me desvelaron. Me asomo al ventanal de mi casa y me ilusiona otro limpio amanecer tras la silueta de las Grevillas del Parque de La Granja en Santa Cruz... Sobre el bello horizonte azul naranja, el lucero del alba acalla los mirlos y dibujan en mi retina las imágenes incomprensibles de la guerra de Ucrania... Y las más próximas de la trágica caída de un compañero en los precipicios de La Caldera de Taburiente.

Ni a la "lejana" guerra, ni a la cercana Caldera, consigo apartarlas del pensamiento y no paro de preguntarme: ¿Por qué?.