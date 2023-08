Amena conversación

la que tuve el otro día

estando en la frutería

puliéndome la pensión.

Grande fue la exclamación

que profirió una señora:

¡alabada sea la hora,

qué caros están los tunos!

no sé si llevar algunos,

¡eres una abusadora!

Jócamo, 25.VIII.2023

NOTA: No pasa en las grandes superficies o hipermercados, donde los clientes van a lo suyo, en la mayoría de los casos sin intercambiar siquiera un saludo.

Sin embargo, en los pequeños comercios de barrio, entre los que las fruterías abundan, todavía las personas hablan entre sí y entablan controvertidos debates sobre el precio y la calidad de los productos.

Estaba a lo mío, cumpliendo con “el mandado”, cuando escuché la exclamación de una simpática señora: ¡alabado sea Dios; más de 500 pesetas por un kilo de tunos; qué caros están!... y en Los Baldíos, las tuneras dobladas, cayéndose al suelo sin que nadie los coja.

-Así es señora, y no sólo en Los Baldíos; una cosa es comprarlos aquí barriditos en la caja y otra muy diferente levantarse al romper el día, coger el cesto, las tenazas, picarse con las tuneras, barrerlos y colocarlos bien presentaditos en la caja para la gente de la ciudad... Y después de todo ese trabajo, al campesino, que es el que suda la camisa y se clava los picos, le pagan una miseria. Si le dan la cuarta parte de esos 3,20 €, que se sienta dichoso... pero no vamos a seguir por ese camino, que se va a poner nerviosa doña María, la dueña de la frutería... El campo es duro y mal pagado; no digo que el comerciante lo tenga fácil, pero por algo la gente prefiere poner una frutería que plantar tuneras. Y si fueran las tuneras nada más; y los nísperos, los higos, los boniatos, los plátanos, las uvas...

- Tiene razón señor... Luego salen algunos por televisión diciendo tonterías... y que los incendios se apagan recuperando al campo y ayudando a los campesinos: ¿por qué no van ellos a plantar las tuneras y a coger los tunos?

- Bueno, vamos a dejarlo, no vaya a ser que un día de estos me vea por televisión diciendo tonterías... En La Palma decimos coñerías.