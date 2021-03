¿Por qué nos importa Lomo Muerto (Puntagorda)?

El pasado 26 de febrero de 2021, la Asociación Iruene La Palma presentó una denuncia a la Guardia Civil por los daños ocasionados en el dique y extremo oeste del planchón de canales y cazoletas del yacimiento arqueológico de Lomo Muerto (Puntagorda), atentado perpetrado, seguramente por desconocimiento, por un grupo de personas asentadas en sus inmediaciones. Junto a la denuncia se elaboró una nota de prensa con la idea de sensibilidad a la sociedad ante actuaciones de gran irresponsabilidad.

Debido a los destrozos ocasionados, calificamos de muy grave la desaparición de 8 cazoletas en el dique, otras 15 en el tramo final de la plancha, así como la modificación del paso por dicho dique dañando parte de su estructura geológica, así como el constante tránsito de personas sobre la mejor y más importante plataforma con un centenar de canales y cazoletas de diferentes dimensiones.

El dique afectado es el único caso en Canarias que contiene a la vez manifestaciones culturales de canales y cazoletas, grabados geométricos (un meandriforme) y varias figuras antropomorfas en cruz y orantes, así como otros trazos sin forma aparente.

A su vez, la plataforma también representa la mayor superficie continua con número de cazoletas de toda Canarias. Además, en sucesivas visitas se han descubierto la presencia de dos nuevos grabados antropomorfos y tres triángulos. Por lo tanto, la Asociación Iruene, establece que el lugar de Lomo Muerto, dado a conocer por el que suscribe el 13 de febrero de 2000, es un icono de la arqueología canaria.

La denuncia que presentamos la enviamos al inspector de Patrimonio del Cabildo F. Jorge Pais Pais. Actuamos como siempre ha remarcado el propio inspector, siendo un deber como ciudadano ser cómplice y no enemigo de las instituciones para defender nuestro legado. Por ello, no entendemos las opiniones de F. Jorge Pais Pais vertidas en los medios de comunicación el 3 de marzo del presente, minimizando los destrozos irreparables del sitio arqueológico de Lomo Muerto. No salimos de nuestro asombro al leer, precisamente por la persona que más debe velar por nuestro patrimonio, salir en “defensa” de los que manipularon y destrozaron parte del yacimiento aunque sea poca cosa, según su apreciación, romper 8 cazoletas en el dique, aplanar parte del mismo y dañar otras 15 cazoletas en la parte inferior de la plataforma.

Seguimos manifestando categóricamente que el yacimiento fue afectado gravemente, aunque F. Jorge Pais Pais se empeñe en quitarle importancia y no comparta nuestra valoración porque “en cualquier caso, debe ser realizada por personas con la suficiente formación especializada y experiencia profesional contrastada”. No hay que ser un genio para darse cuenta de que los destrozos de los canales y cazoletas con pico y azada los puede apreciar cualquier persona, un albañil, un pedrero, un arqueólogo y hasta un niño de 3 años.

Iruene La Palma seguirá denunciando los daños y atentados que se produzcan contra nuestro patrimonio. Hemos contribuido más de lo que puedan pensar algunos, en difundir nuestro legado a través de la revista Iruene, única publicación de toda España que trabaja desde la cosmovisión de los antiguos canarios, totalmente independiente y sin recibir ninguna ayuda institucion.

* Miguel Martín, presidente de la Asociación Iruene La Palma