Propuesta alternativa para la carretera de la costa

Desde mi punto de vista la carretera de la costa debería seguir el trazado anterior y ser mejorada con respecto a lo acordado en PIOLP. Dado que esto parece ser una quimera presentamos esta propuesta alternativa para el trazado de la carretera de la costa.

Esta propuesta tiene en cuenta los tramos de carretera que han respetado las coladas del volcán, donde se encuentran viviendas, conectándolas a cualquier red de abasto que se quiera utilizar en el futuro.

La existencia de esas viviendas hace necesaria la recuperación de la vía anterior por el hecho de que los tramos donde se sitúan tendrán siempre que ser respetados para la comunicación de las mismas no pudiendo ser incluidos en la reconstrucción de la zona para ningún desarrollo futuro.

Esto implica un desaprovechamiento de recursos por parte de la administración que pretende inutilizar parte de uno de los terrenos con mejor productividad agrícola y otros posibles desarrollos, por lo que entiendo un capricho sin sentido.

El ahorro para el contribuyente está por calcular dado que no existe ficha financiera, ni precios de expropiación, pero es evidente que no afecta prácticamente a zonas no arrasadas y cultivables, simplifica el proceso de reconstrucción y contribuye a la futura reconstrucción evitando tramos innecesarios.

La combinación de esta propuesta con la presentada la semana anterior que conectaría la zona del Callejón de la Gata con la zona de Las Norias, plantea una recuperación más eficiente y lógica para el futuro desarrollo y recuperación de la zona.

Al no ocupar terrenos libres de colada se facilita la inclusión de los terrenos anteriormente ocupados por infraestructuras viarias públicas que garantizarían así el mantenimiento de los metros cuadrados de cada propiedad privada en caso de que se realizara una reparcelación, por lo que la afección a la propiedad privada se reduce, así como la enajenación social y los costos para la administración.

*Ramón Hernández González es presidente de la Asociación de Productores Agrícolas para la Reconstrucción (APAR)