La palmera Nieves Lady Barreto preside la toma de posesión de los cargos de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

La consejera Nieves Lady Barreto presidió este jueves la toma de posesión de los cargos de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad en un acto celebrado en Santa Cruz de Tenerife. En su intervención ante los nuevos viceconsejeros, directores y directoras generales, la consejera tuvo palabras de agradecimiento para el importante trabajo que desarrollan los funcionarios y funcionarias y resto de personal de la Consejería y marcó como uno de los objetivos prioritarios de esta legislatura la simplificación de los procedimientos administrativos, “que debe convertirse en doctrina de nuestro día a día, suprimiendo burocracia a los ciudadanos”, se informa en nota de prensa.

Barreto señaló también como meta la modernización de la Administración de Justicia y de sus infraestructuras y consolidar la mediación como mecanismo alternativo de resolución de conflictos.

En materia de Seguridad, la consejera adelantó que trabajará para “fijar la mirada en el incremento de efectivos del Cuerpo de la Policía Canaria y su presencia en todas las islas, así como culminar la tarea pendiente de coordinación de nuestras Policías Locales”.

Nieves Lady Barreto habló, además, del reto que asume la Viceconsejería de Recuperación Económica y Social de La Palma. “Hay que curar heridas de una isla dañada por la naturaleza, que necesita atención desde nuestros corazones. Nuestro objetivo es que, al finalizar esta legislatura, esta viceconsejería haya cumplido su cometido y deje de ser necesaria”.

La consejera de Presidencia finalizó su intervención haciendo un llamamiento a entender “que hay que trabajar para 8 realidades diferentes, por lo que no debemos olvidar que no hay globalidad que valga sin localidad que sirva”.

A la espera de la toma de posesión del director general de Función Pública, Francisco Javier Rodríguez del Castillo, que tendrá lugar la próxima semana, el organigrama de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se compone con los siguientes cargos:

Víctor Chinea Mendoza

Viceconsejero de Relaciones con el Parlamento

Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universitat Oberta de Catalunya. Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de La Laguna. Máster en Ciencias de la Salud, especialidad Dirección y Gobernabilidad de los Centros de Salud. Diplomado superior en Dirección y Gestión Sanitaria. Ha sido gerente del área de salud de La Gomera en varias etapas, director general de Emigración del Gobierno de Canarias, director de la Academia Canaria de Seguridad y consejero del Cabildo de La Gomera. También ha ejercido como secretario de Formación y Empleo en Comisiones Obreras-Canarias, diputado en el Parlamento regional, primer teniente de alcalde y concejal del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera.

Antonio Llorens de la Cruz

Viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de La Laguna, con premio extraordinario de licenciatura. Doctor en Pedagogía. Máster MBA Executive por la Escuela de Negocios CEREM Global Business School y máster en Formador de Formadores por la Universidad La Salle. Es experto universitario en Docencia Universitaria Online (UNIR) y ha ejercido como profesor en la Universidad de La Laguna.

Cesáreo Rodríguez Santos

Viceconsejero de Justicia

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en 1993, perteneciendo a la primera categoría. Inició su trayectoria profesional en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marín (1993). Desde 1995 ha desarrollado su trayectoria profesional en La Orotava, (Juzgado de Primera e Instancia e Instrucción) y en Santa Cruz de Tenerife (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, secretario coordinador Provincial y Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, siendo este último su actual destino). Ha sido director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias. Posee la Cruz distinguida de segunda clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia, y premios y menciones de los colegios de Abogados, de Procuradores de los Tribunales, de Graduados Sociales y del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia. Ha participado en obras colectivas sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias, y en las publicaciones Memento Práctico, Letrados de la administración de justicia, Guía para la aplicación de la ley de jurisdicción voluntaria y Práctica Procesal y Formularios del Procedimiento ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

Pedro Ángel Afonso Padrón

Viceconsejero de Recuperación Económica de La Palma

Cursó estudios de Derecho en la UNED y se ha especializado en Comunicación Política y Empresarial en la Escuela de Negocios Vértice Business School. Ha desempeñado la mayor parte de su vida profesional como emprendedor, empresario y autónomo. Con más de 30 años de vida laboral en comercio, agrario, gestión de la propiedad. En su trayectoria institucional ha sido teniente de alcalde y concejal con competencias en turismo, medio ambiente, industria, residuos y deportes. También ha ejercido como director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias y fue miembro de diferentes consejos de administración y patronatos como Gesplan, Grafcan, Fundación de la Reserva de la Biosfera de La Palma y Patronato del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

Carmen Delia Alberto Gómez

Directora general de Transparencia y Participación Ciudadana

Graduada en Ciencias Políticas y de la Administración. Ha sido consejera del Cabildo Insular de Tenerife (2020-2023) y concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (2011-2019) con responsabilidad de gestión en recursos humanos, vivienda y distrito de Anaga. También ha ejercido como consejera y secretaria de la junta directiva de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco), presidenta de la Asociación de Mujeres y Profesionales de la Construcción y miembro de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Integrante de la directiva de la Asociación de Celíacos de Tenerife y de la Federación Canaria de Celiacos, posee experiencia en la empresa privada con trayectoria en el fomento de igualdad de género.

Francisco Javier Rodríguez del Castillo

Director general de Función Pública

Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna (1999). Desde 2001 es funcionario de carrera de la Comunidad Autónoma, en el cuerpo superior de administradores generales. Ha ejercido como letrado interino y letrado habilitado de los servicios jurídicos centrales del Gobierno de Canarias. También ha desarrollado varias Jefaturas de Servicio en áreas como Aguas, Educación, Igualdad, Seguridad y Emergencias, así como en el área de Infancia y Familia. Fue director general de Función Pública entre 2017 y 2019; y desde febrero de 2022 ejercía como director insular de Presidencia y de Recursos Humanos del Cabildo de Lanzarote.

Juana María Reyes Melián

Directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos

Licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Diplomada en Valoración Médica de Incapacidades, Experta europea en Gestión de la Calidad en el Sector Sanitario y máster en Salud Pública en la Universidad de Guadalajara (México) y en Gestión de Servicios Sanitarios por la Universidad de La Laguna. Funcionaria de carrera, era jefa de servicio de Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública. Ha sido subdirectora y directora médica y de jefa de varios servicios, incluido el de programas oncológicos del SCS; y directora general de Programas Asistenciales y del Servicio Canario de la Salud, ambos en dos etapas diferentes. Directora insular, presidenta del IASS y consejera del Cabildo de Tenerife. Auditora acreditada por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, ha formado parte de grupos de investigación epidemiológica de cribados en cáncer; y del grupo de expertos para la Estrategia en Cáncer del Ministerio de Sanidad. Docente en las universidades de La Laguna y Europea de Tenerife, ha publicado artículos sobre sus especialidades en revistas científicas como The New England Journal of Medicine.

Francisco José Ledesma de Taoro

Director general de Relaciones con la Administración de Justicia

Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna con sobresaliente y premio extraordinario de fin de carrera. Abogado del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Director del Gabinete Jurídico Francisco J. Ledesma de Taoro y Asociados, ha sido durante dos décadas letrado consistorial de los ayuntamientos de La Orotava, Tegueste, Granadilla de Abona, Arico y Arona. Vocal por Canarias de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguros. Profesor de Derecho del Trabajo en la Escuela de Turismo de Santa Cruz de Tenerife. Informador turístico por oposición, fue profesor encargado del curso Derecho Internacional Público y Privado de la Facultad de Derecho de la ULL. Profesor asociado en Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho de ULL. Tutor de prácticas externas del máster de acceso a la abogacía y trabajos de fin de grado. Ha participado en actos de Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria.

David del Pino Franquet

Director general de Seguridad

Máster en Práctica Penal y máster universitario en Práctica de la Abogacía. Grado en Derecho. Técnico superior universitario en Dirección y Gestión Policial. Experto universitario en Práctica Procesal Penal, en Policía Judicial, en Instrucción Criminal y Derechos Fundamentales y en el Ejercicio de la Función Jurisdiccional en el Orden Penal. Técnico superior en Protección Civil. Curso Superior de Director de Seguridad. Subcomisario del Cuerpo General de la Policía Canaria. Funcionario de carrera desde el año 2000 y miembro del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Docente-formador policial, posee dos medallas y ocho felicitaciones al mérito policial. También ha recibido una mención honorífica por prestación de servicios en beneficio de la ciudadanía.

Pino de León Hernández

Directora del Instituto Canario de Administración Pública

Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna. Máster en Urbanismo y Ordenación Territorial por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Instituto Nacional de Administración Pública. Diplomada como técnico urbanista por INAP. Funcionaria de carrera de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Cuerpo Superior de Administradores, ha ejercido como jefa de servicio en consejerías del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. Fue directora del Instituto Canario de la Vivienda y consejera del Cabildo de Tenerife en áreas de planificación territorial, cooperación local y vivienda. Ha impartido clases de Administración Pública en la ULL y fue ponente en las dos primeras ediciones del Máster de Urbanismo en la ULL.