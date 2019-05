“El Cabildo ha sido el motor de la mejora notable de la economía de La Palma”

El Cabildo, en los últimos cuatro años, ha sido “el motor de la mejora notable de la economía de La Palma”. El presidente de la Corporación insular y candidato del PSOE a la reelección, Anselmo Pestana, en una entrevista con este digital, ha asegurado que “el turismo ha sido la pieza clave” en el avance que ha experimentado la Isla en el mandato que acaba. Hace un balance “positivo” de la gestión del grupo de Gobierno PSOE-CC, aunque reconoce que han quedado asignaturas pendientes como “bajar el paro más allá de los 8.000 desempleados”. Apuesta por “seguir diversificando la economía” y considera “clave” en el desarrollo futuro de la Isla “la ciencia y la tecnología”. Si el próximo domingo no logra mayoría absoluta, no establecerá “líneas rojas” a la hora de pactar. “Soy partidario de, incluso logrando mayoría absoluta, llegar a acuerdos con otras formaciones”, asegura. Presume de que los socialistas “somos capaces de entablar diálogos con casi todas las fuerzas políticas en La Palma, y no todo el mundo puede decir eso en la política insular”. Admite que, de cara al 26M, “la ola nacional del PSOE nos insufla ilusión y ganas”.

-¿Qué valoración hace de su gestión al frente de la Presidencia del Cabildo en legislatura que acaba?

-De mi gestión y de la del equipo de Gobierno que presido hago un balance positivo. Ha habido un cambio en la situación económica de la Isla, en la que el Cabildo ha sido el motor de ese cambio, con todas las dificultades que tiene cualquier administración para sacar adelante las cosas. Hoy tenemos el doble de turistas, tres mil y pico parados menos, cuatro mil empleos más, un Aeropuerto con el doble de usuarios, un Puerto que ha seguido creciendo en mercancías y en pasajeros, y en cruceros, y se ha incrementado también la superficie cultivada de la Isla. Hay datos positivos en el sector primario y en el del turismo que son las piezas clave en nuestra isla y el Cabildo ha estado ahí ayudando en la colectividad, una colectividad muy distinta a la que teníamos hace cuatro o cinco años, y fruto de todo ese trabajo creo que hay una mejora notable. Además, tenemos planes que se están poniendo en marcha como son los del Fondo de Desarrollo de Canarias o el II Plan Sociosaniario, con inversiones muy importantes, con proyectos nuevos que se licitarán próximamente, como la nueva residencia de Los Llanos de Aridane o el Hospital de Dolores. También hay que citar el Centro de Alzheimer. Todo eso nos ha costado sacarlo adelante porque necesitamos, por ejemplo, en este caso, los terrenos de otra administración que habíamos cedido en su día y que por fin, después de casi 20 años, hemos logrado desatascar. Ya podemos licitar esas obras gracias a que ya los terrenos son de titularidad del Cabildo.

-¿Y cuál ha sido el principal logro del Gobierno integrado por PSOE y CC?

-Creo que el turismo es la pieza clave sin la cual no se puede entender la mejora económica de nuestra isla en estos últimos años. Duplicar el número de turistas no ha sido fácil, tener las conexiones que tenemos con Europa no ha sido tampoco fácil, y estamos además poniendo en marcha una red de centros turísticos, con dos abiertos ya y un tercero con el equipamiento encargado, que en ocho o nueve meses debería estar culminado. Estamos satisfechos porque vamos a crear una red de centros turísticos notable, y se ha ido sembrando la semilla, tenemos proyectos como el mirador de Gallegos, el del barranco de Izcagua, el de Mendo (que este miércoles hemos aprobado definitivamente con 4 millones de inversión) o el caravaning, que está a punto de salir a licitación. Todos son proyectos importantes para nuestra isla, se ha sembrado la semilla con la gestión de este grupo de Gobierno y van a permitir que en el próximo mandato podamos llegar a tener ocho, nueve o diez centros turísticos en La Palma. En el caso del balneario de la Fuente Santa ya estamos con la expropiación de los terrenos y culminando el proceso de revisión de las normas de conservación. No es fácil la gestión de cualquier proyecto, y más de algunos tan complicados que llevaban décadas sin sacarse adelante, pero ahí están ya para que podamos tenerlos en nuestra mano en el próximo mandato.

-¿Qué asignaturas han quedado pendientes?

-Seguir avanzado en ese sentido y bajar el paro más allá de los 8.000 desempleados, que es el último dato del mes de abril. Si bien son 3.300 parados menos que hace cuatro años y medio o cinco, estamos hablando todavía de un dato importante de paro. Bien es verdad que hay municipios como Fuencaliente que tiene el 14% de desempleo, que es la media nacional, y es uno de los ejemplos de municipios que ha apostado más por el turismo y eso ha generado menos paro.

-¿Se han entendido bien socialistas y nacionalistas?

-En el grupo de Gobierno sí, porque hemos sacado los proyectos sin grandes discusiones, intentando empujar con las dificultades propias de cualquier administración. El ruido ha venido más de fuera, de la nueva Ejecutiva de Coalición Canaria en Isla, de la regional, de Fernando Clavijo… que se fijó en un momento determinado en el Cabildo de La Palma como pieza a cobrar, pero le ha salido mal la jugada. Creo que si puedo tener un agradecimiento aparte de mis compañeros de grupo, es al grupo de CC en el Cabildo por el trabajo que ha desempeñado, que ha intentando empujar para que salgan proyectos muy positivos para la Isla. Y por supuesto, la figura de José Luis Perestelo hay que destacarla dentro de ese grupo, igual que la de Primitivo Jerónimo, personas que venían de unas mayorías absolutas y que nos ha sorprendido su comportamiento y el nivel de lealtad con el que han trabajado con este presidente y con el resto del grupo.

-Si vuelve a presidir el Cabildo, ¿qué retos se marca para su próximo mandato?

-Seguir en la línea de diversificar la economía, que el sector primario no decaiga, sino al revés. En estos años se ha ampliado mucho la superficie cultivada, y ahí tiene mucho que ver la producción del aguacate como un producto que se ha reforzado en los últimos años con un mercado muy bueno. También el turismo como pieza clave y tractora de la economía, y vamos a seguir metiendo recursos e inversión, aspiramos a tener una red de unos diez centros turísticos en la Isla en los próximos cuatro años, que estén en funcionamiento y que hagan crecer el turismo, que haya inversión también privada. Nosotros tenemos que hacer nuestros deberes con la conectividad, con la promoción exterior, mejorando las infraestructuras viarias, y que el turismo sea un tractor para el resto de sectores, del transporte, del comercio y de tantos otros que lo necesitan. Y otra cosa importante, a la que se han sumado otros partidos, es que hemos abordado con la Universidad de La Laguna la necesidad de contar con un campus universitario en La Palma. Si lo logramos, tendremos una isla más potente en muchos aspectos, no solo por la posibilidad de que alumnos de La Palma se queden aquí sino que atraigamos a estudiantes del resto de Canarias que puedan tener en La Palma una isla de referencia para sus estudios. Creo que vamos a ser capaces de lograrlo. Hay un cierto consenso entre todas las fuerzas políticas de que eso es posible, que es bueno que nuestra universidad, la Universidad de La Laguna o la de Las Palmas de Gran Canaria (aunque hemos estado trabajado fundamentalmente con la ULL) descentralice, tenga otros campus y que nuevos estudios se puedan implantar en La Palma. Esto y la ciencia y la tecnología son las claves de nuestro desarrollo futuro. Hay consensos bastante amplios para que esto salga adelante.

-Si no logra la mayoría absoluta, ¿a quién prefiere de socio de gobierno: CC o PP?

-Nosotros no tenemos líneas rojas. Vamos a ver lo que opinan los ciudadanos, a ver si hay mayoría absoluta o no, vamos a ver qué partidos pueden entrar en el Cabildo y, a partir de ahí, negociar. Soy partidario de, incluso logrando mayoría absoluta, llegar a acuerdos con otras formaciones; creo que la sociedad necesita de grandes consensos, y eso pasa también por la generosidad de posibilitar la entrada en el gobierno de otras formaciones. Yo lo propondría dentro de mi partido, que teniendo mayoría suficiente para gobernar en solitario, pudiera entrar otro grupo político en el gobierno insular.

-¿Cómo afronta el PSOE el 26M?

-Con ilusión, venimos de haber ganado unas elecciones generales, y el Senado, después de unos años que no lo teníamos. Ha llegado pronto la ola nacional, que antes parecía que había como una pequeña desviación en el tiempo en la llegada de la evolución nacional a La Palma. Ahora ha llegado inmediatamente, se nota que también en eso nos hemos incorporado plenamente a lo que ocurre en el resto del territorio, y eso es bueno para nosotros, nos insufla ilusión, ganas… Y lo digo yo, que muchas veces ha navegado en contra de otras olas. En estos momentos tengo que decir que esto nos hace mejor la campaña, y nos acerca más a la gente, que te recibe con más ilusión y ganas.

-¿Por qué hay que votar al Partido Socialista el próximo domingo?

-En primer lugar, porque decimos la verdad. En todos estos años ha habido muchas mentiras que se han lanzado sobre el Cabildo Insular. Hemos hecho un trabajo intenso en estos cuatro años, y ese es el mejor aval que podemos tener con la sociedad. Nunca le hemos dicho mentiras a nadie, cuando hemos tenido dificultades, también hemos dicho la verdad, y lo que iba a pasar en momentos de mucha tensión política en la Isla. Somos capaces además de entablar diálogos con casi todas las fuerzas políticas en La Palma, y no todo el mundo puede decir eso en la política palmera. Esa capacidad de diálogo espero que no la perdamos, de poder llegar a acuerdos globales amplios tanto de gobierno como también de gestión, que son posibles y necesarios.