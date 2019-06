Antona pide a CC una oferta por escrito y recuerda que hacen falta Cs y ASG

El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha pedido este jueves a CC que presente por escrito la oferta de que su partido ocupe la Presidencia de Canarias, y ha recordado que para formar gobierno es preciso conocer la opinión de Ciudadanos y Agrupación Socialista Gomera (ASG).

En declaraciones a la Cadena Cope recogidas por la Agencia EFE, el presidente del PP canario indicó que los 11 diputados del PP más los 20 de CC no suman la mayoría absoluta, que está en 36, por lo que insistió en que habrá que escuchar la opinión de los demás. Asier Antona agradece a Coalición Canaria (CC) que haya pensado en el PP para presidir el Gobierno canario pero, añadió, hace falta "algo mucho más serio y riguroso", como sería una propuesta por escrito, que espera que se plasme en las próximas horas.

Asier Antona manifestó que su partido no tiene líneas rojas y por ello explorará todas las posibilidades y señaló que ha hablado con todos los presidentes insulares de su partido y ahora trasladará al secretario general de CC, José Miguel Barragán, que este partido debe presentar una propuesta por escrito.

En cuanto a que si CC dice que si su candidato, Fernando Clavijo, daría un paso al lado tendría que hacer lo mismo Asier Antona, el presidente del PP canario replicó que sería "un absurdo" hacer ese planteamiento, y afirmó que él no dirá a otro partido quien tiene que ir o no porque sería una falta de respeto.

Es una condición "que no está ni estará, y si lo fuese no tendríamos más que hablar", aseveró Asier Antona. A la pregunta de si el PP para gobernar tiene que pactar con CC o con PSOE, Asier Antona declaró que su partido no tiene líneas rojas "y sigue explorando", ya que piensa en el interés general de los ciudadanos y en la estabilidad de las instituciones de las islas.

Respecto a si sería posible revertir los acuerdos que el PP ha firmado en las corporaciones locales e insulares, Asier Antona repitió que antes de hablar de hipótesis CC debe presentar por escrito la propuesta para el Gobierno regional. Ese sería el primer paso, y el segundo sería escuchar a Ciudadanos y Agrupación Socialista Gomera, y luego "se podría hablar del resto", concluyó Asier Antona.

El ofrecimiento de CC al PP ha paralizado las negociaciones que se llevaban a cabo en La Palma para sellar pactos de gobierno en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.

PSOE y PP estaban este miércoles a punto cerrar acuerdos tanto en la institución insular como en el Consistorio capitalino que dejarían fuera de los órganos de gobierno a CC.

En concreto, el popular Mariano Hernández Zapata, con el apoyo del PSOE, iba a asumir la Presidencia del Cabildo y el socialista Elías Castro, con el respaldo del PP, ocuparía la Alcaldía de la capital. Sin embargo, los contactos han quedado suspendidos hasta que el PP decida si acepta, o no, la oferta de CC.