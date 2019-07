Antona acepta ser senador autonómico y prevé dimitir como presidente del PP

El líder regional del PP, Asier Antona, ha aceptado la propuesta de la Dirección Nacional de su partido de ser senador por la Comunidad Autónoma, y previsiblemente presentará este miércoles su dimisión como presidente autonómico en la junta directiva de los populares canarios.

Fuentes del PP han confirmado a EFE que de acuerdo a los estatutos del partido la actual secretaria regional, Australia Navarro, pasará a ser la presidenta autonómica hasta que se convoque un congreso. El líder de los populares canarios ha aceptado de esta manera la propuesta que le había planteado la Dirección Nacional del PP para ser el candidato del partido como senador en representación de la Comunidad Autónoma, lo que ratificará mañana el Parlamento de Canarias en sesión plenaria. De esta manera los tres senadores que representarán a Canarias en la Cámara Alta serán, además de Antona por el PP, el expresidente regional Fernando Clavijo por CC y Pedro Ramos por el PSOE.

La Dirección Nacional del PP había mostrado discrepancias con la política de pactos que había emprendido Asier Antona tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo, en particular en lo referente al pacto de gobernabilidad en el Ejecutivo regional. Y en concreto su negativa a conformar un pacto con CC (junto a ASG y Ciudadanos) después de que los nacionalistas canarios, a cambio de no mantener a Fernando Clavijo en la presidencia regional exigiesen que la jefatura del Gobierno recayese en Australia Navarro y no en Antona, avivó el descontento de la Dirección Nacional del PP con su cabeza visible en las islas.

A ello se ha sumado la política de pactos seguida en otras corporaciones locales del archipiélago, que culminó la semana pasada con la expulsión de los consejeros del PP en el Cabildo de La Palma tras ratificar un acuerdo de gobierno con el PSOE. Mañana en la reunión de la Junta Directiva autonómica del PP, que se celebrará por la tarde en Santa Cruz de Tenerife, previsiblemente Asier Antona renunciará a seguir ostentando el liderazgo regional de la formación, y asimismo dejará de ser portavoz de su grupo en el Parlamento de Canarias, cargo del que había relevado a la actual secretaria general, que pasó a ocupar la Presidencia del grupo.