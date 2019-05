Antonio Castro recibirá la Medalla de Oro del Parlamento de Canarias

El histórico político palmero de Coalición Canaria, Antonio Castro Cordobez, recibirá la Medalla de Oro del Parlamento de Canarias el próximo 13 de junio, a las 12.00 horas, en la Sala Europa de la institución, de la que Castro fue presidente.

El pasado mes de marzo, en una breve y emocionada intervención, dijo que abandonaba la política después de 40 años. Aclaró que "no es una despedida, es un hasta luego, me van a tener como amigo para lo que quieran, no verán en mí un adversario político", y proclamó que "el entendimiento es la norma esencial de la política".

Antonio Castro es diputado por La Palma y presidente del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento Regional.