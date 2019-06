Pestana no descarta una moción de censura contra CC en el Cabildo

El socialista Anselmo Pestana ha presidido este viernes la última sesión plenaria del Cabildo de la legislatura que acaba. El próximo lunes se constituirá la nueva Corporación y la nacionalista Nieves Lady Barreto, que fue la lista más votada, tomará posesión como presidenta de la institución. De momento, esa es la única certeza, porque las tres formaciones con representación en el Cabildo (PSOE, CC y PP) continúan negociando para cerrar un pacto que aún no se ha hecho público. Las relaciones entre socialistas y nacionalistas, que han gobernado la Corporación insular durante estos cuatro años, no son buenas. “A ver qué pasa en los próximos días, las instituciones necesitan un acuerdo de estabilidad y a eso estamos dispuestos, algunos no han querido ni sentarse con nosotros, que es el caso de CC, y eso es responsabilidad de cada uno”, ha señalado Pestana al término de la sesión plenaria de este viernes. "Dije en la campaña que en política hace falta gente que diga la verdad; Nieves Lady me dio casi plantón un día, ha preferido cerrar un acuerdo con el Partido Popular y ella es la responsable de haber cerrado la posibilidad de un pacto con el PSOE”, afirmó. “Es legítimo que llegue a un acuerdo con el PP, pero que no achaque a los demás lo que son responsabilidades propias”, precisó.

“Existen obviamente dificultades con CC porque estos años no ha habido, desde mi punto de vista, desde la Ejecutiva de CC lealtad con un pacto que teníamos en La Palma, con nuestros grupos municipales y con el propio grupo del Cabildo y eso es un hándicap, pero en política estamos también para intentar resolver las cosas, pero no se ha querido”, aseguró. “A ella le corresponde la iniciativa, es la presidenta electa y el próximo lunes tomará posesión de su cargo”.

Sobre la posibilidad de que PSOE y PP presenten una moción de censura a Nieves Lady Barreto, Pestana señaló que “todo está abierto porque ahora mismo, que yo sepa, no hay nada cerrado”. El Partido Socialista, que tiene siete consejeros, ha ofrecido la Presidencia del Cabildo al Partido Popular, que cuenta con seis. Si el pacto entre populares y socialistas finalmente se sella, se convertiría en presidente de la institución el popular Mariano Hernández Zapata.

“Queremos retomar el tema de la gobernabilidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, que es muy importante para nosotros, y vamos a ver lo que pasa en las próximas horas o en los próximos días”, concluyó Pestana.