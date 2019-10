Barreto: “Salimos del pleno del Cabildo preocupados por la falta de medidas para el sector turístico”

“Salimos del pleno que hemos solicitado para analizar la situación turística de la Isla decepcionados y preocupados por la actitud que hemos visto en el grupo de Gobierno y la falta de medidas concretas para paliar los efectos negativos que puede vivir La Palma a partir del año que viene”, lamenta la consejera nacionalista Nieves Lady Barreto. “Es el momento de actuar para minimizar esos efectos y no esperar a que llegue el problema”, se informa en nota de prensa.

“Es verdad que la Isla se incorpora tarde al desarrollo turístico y que aún parece que el Cabildo no se lo toma en serio. En los últimos años no se ha querido hacer inversión pública ni llevar la promoción turística de la mano del sector ni facilitar las inversiones, entre otras cosas. Sin embargo, estamos hablando de un asunto que afecta no solo a grandes inversores, sino especialmente en La Palma a quienes han arriesgado sus ahorros invirtiendo en apartamentos, casas rurales y pequeños negocios vinculados al turismo, apostando desde hace años para que se convierta en un motor económico de la Isla”.

“Solicitamos la celebración de este pleno porque conocemos las medidas que van a aplicar el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, tras la quiebra de Thomas Cook y la conjunción de otros factores como el Brexit, la recesión alemana y la recuperación de los destinos que compiten con La Palma, y queríamos saber cuáles va a poner en marcha la Corporación insular, como han hecho otros cabildos. Nuestra sorpresa ha sido enorme cuando el consejero de Turismo, Raúl Camacho, ha sido incapaz de detallar ninguna medida en concreto y se ha limitado a repetir las ya presentadas por la patronal de Canarias, haciéndolas suyas, a pesar de que en días pasados ha dicho públicamente que esta situación es catastrófica para la Isla”, asegura.

“Además, ha dicho que la crisis de Thomas Cook está cerrada y ha desvinculado la situación turística de La Palma de la del resto de Canarias, lo que es un grave error de partida”, añade.

“Los datos objetivos apuntan, solo por la quiebra de este turoperador, a una bajada del 6,5 % del PIB de la Comunidad Autónoma, que supone en torno a 3.000 millones de euros, y una pérdida de 15.000 puestos de trabajo”, afirma. “Sin embargo, el Cabildo considera que eso no tendrá efectos en la economía de la Isla, que ninguno de esos 15.000 puestos de trabajo se perderá en La Palma y que la pérdida de 3.000 millones de euros tampoco afectará proporcionalmente al sector en esta Isla”, añade.

“Todos los cabildos han hecho con urgencia la tarea y han calculado cuál es la afección económica y cuántos puestos de trabajo se pueden perder, para aplicar medidas de contingencia. Tenemos que estar alerta y preparados porque, aunque Condor salve la temporada de invierno, no podemos decir que la crisis esté superada, tal y como dice el consejero, porque las previsiones para las futuras temporadas son preocupantes”, sostiene.

“Raúl Camacho ha dicho hoy que el turismo son relaciones, dinero y gestión. Quizás en este asunto lo que ha faltado es, precisamente, la gestión para adelantarse ya, con todos los datos que conocemos, a lo que puede suceder en las próximas temporadas y aplicar parte de un presupuesto de más de 120 millones en medidas concretas, haciendo modificaciones presupuestarias”.

“Lamentamos salir de este pleno sin ver respuesta para paliar los efectos negativos que tendrá esta situación y sin que se ponga sobre la mesa ninguna solución ya”.

“El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo ha propuesto medidas concretas para favorecer al sector que han sido rechazadas en varios plenos por el grupo de Gobierno”, señala. “Nos gustaría poder seguir aportando medidas en un debate tranquilo y sosegado en el seno de la comisión que hemos solicitado, junto a los sectores económicos y al resto de fuerzas políticas, sin la acritud y enfado que hemos visto hoy en el pleno”, indica.

“Seguiremos con la mano tendida porque sabemos la importancia que tiene este sector para La Palma y, sobre todo, la que debe tener en el futuro”, concluye.