Barreto pide que aplicar a todas las escuelas infantiles el protocolo que Derechos Sociales establecerá en sus centros para abrirlos

Nieves Lady Barreto ha registrado este martes en el Parlamento autonómico una pregunta dirigida al nuevo consejero de Educación del Gobierno de Canarias interesándose por el protocolo de seguridad sanitaria que la Consejería de Derechos Sociales ha elaborado en coordinación con Sanidad y que permitirá reabrir en breve los centros de Educación Infantil que dependen de esta Consejería, se informa en nota de prensa.

“¿Por qué el Gobierno de Canarias tiene protocolo para la apertura de las escuelas infantiles dependientes de la Consejería de Derechos Sociales y no para el resto de las escuelas infantiles?”, plantea la diputada de Coalición Canaria. “Es absolutamente incomprensible que existiendo ese protocolo que garantiza el funcionamiento seguro de las escuelas para los menores de 0 a 3 años, se apliquen a unos centros sí y a otros no”.

“En Canarias, 12 escuelas infantiles dependen de la Consejería de Derechos Sociales y el resto depende de la Consejería de Educación”, dice. “Tal y como ha explicado hoy la consejera Noemí Santana en el Parlamento, su departamento ya cuenta con un protocolo para retomar paulatinamente la actividad en esta docena de centros en los próximos días”, añade.

“En La Palma, solo una escuela infantil se vería beneficiada de esta medida. El resto, las que dependen de Educación, siguen a día de hoy con la misma incertidumbre y falta de instrucciones claras que hace unas semanas. Incluso, la semana pasada la Consejería intentó dejar en manos de los ayuntamientos la decisión de abrir, sin facilitarles ningún protocolo de seguridad sanitaria, a lo que los ayuntamientos se negaron”, recuerda Barreto.

“Muchos progenitores han tenido que afrontar la desescalada sin medidas para conciliar la actividad laboral con el cuidado de sus hijos pequeños. Educación, con un nuevo consejero, José Antonio Valbuena, al frente, sigue también sin definir cómo será el inicio del curso escolar manteniendo la incertidumbre entre el alumnado, los padres y el profesorado”, subraya.

“A estas alturas, no se puede seguir esperando para que Educación ponga en marcha este protocolo y para que apruebe el protocolo de inicio del nuevo curso escolar. No sabemos cómo van a ser las aulas de septiembre, en qué medida se va a optar por la educación online o cómo se va a prestar el servicio de transporte escolar y de comedor”, insiste la diputada palmera. “Y las contradicciones en el Gobierno, entre sus propios miembros, no ayudan a acabar con la incertidumbre”, concluye.