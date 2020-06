CC en el Cabildo: “Vender un plan de 16 millones de euros falso es una gran irresponsabilidad que perjudica a la Isla”

Coalición Canaria en el Cabildo muestra su preocupación en una nota de prensa "por la información engañosa que ha dado Mariano Hernández Zapata con el Plan Volver". “Es una gran irresponsabilidad decir que se destinan 16 millones de euros para la recuperación económica tras el coronavirus a sabiendas de que no es verdad. Y esta irresponsabilidad debilita a la isla a la hora de pedir recursos a otras administraciones”, advierte Nieves Lady Barreto.

“Es tremendamente decepcionante la falta de interés de Mariano Hernández, que hace tan solo un año quería cambiar la Isla y que ahora quiere volver a lo de antes. Por lo visto, el objetivo del presidente no es aprovechar la crisis para modernizarnos y crecer; su objetivo es volver a donde estábamos para seguir siendo la sexta isla de Canarias en indicadores económicos y sociales, solo por delante de El Hierro y La Graciosa e, incluso, empatada con el Hierro en algunos parámetros”, lamenta.

"No es cierto que se hayan movilizado 16 millones de euros para este fin. La realidad es que el Cabildo solo ha destinado 5,1 millones para medidas de lucha contra la crisis económica del coronavirus: la única medida extraordinaria ligada a crisis del Covid-19 es la convocatoria de ayudas para los autónomos y pymes, por 4,5 millones, que aún no han podido cobrar los interesados. A esto, podrían añadirse los 600.000 euros extra para las ayudas al sector primario, que han decidido recuperar, ya que resulta que hace siete años se destinó la misma cantidad a estas ayudas y no estábamos ante las consecuencias de una pandemia, por lo que tampoco es ninguna novedad", asegura.

"Mariano Hernández habla también de destinar 500.000 euros más al turismo, pero no dice que esa cantidad ya estaba pactada con el sector desde enero, cuando tuvo que reconocer que la partida presupuestaria era insuficiente, tal y como ya le había advertido Coalición Canaria", recuerda.

“El resto del dinero que anuncian el presidente y el vicepresidente del Cabildo en el plan volver, es decir 11 millones de euros para llegar a los 16, son modificaciones en partidas que ya estaban en el presupuesto de 2020 y que desde enero se sabía que eran deficitarias porque se habían dotado con poco dinero”, explica Nieves Lady Barreto.

“No podemos entender por qué ha hecho esto el grupo de Gobierno, debilitando nuestra posición frente a otros cabildos a la hora de reivindicar fondos para afrontar la crisis en La Palma”, se pregunta la consejera de CC. “Esto no lo ha hecho ningún otro cabildo, que sí han anunciado ayudas y medidas, pero lo han hecho con datos reales y mostrando una gran preocupación por la situación a la que nos vamos a enfrentar”, añade.

"El Gobierno de Canarias pelea por fondos ante el Gobierno de España y nuestro partido, desde la oposición, ha apoyado y ayudado en esas reivindicaciones, porque Canarias vive una situación complicada por nuestra dependencia del turismo y por las dificultades por las que pasa el sector primario", asegura.

“Por eso, es más difícil de entender que el vicepresidente del Cabildo, José Adrián Montoya, que pertenece al PSOE, partido que gobierna en Canarias y que conoce, por tanto, la situación real de las Islas y cuánto necesitamos los fondos que tienen que venir del Estado y de Europa, se haya prestado a este teatro de marketing de mentira”, lamenta Nieves Lady Barreto.

"Desde el grupo de Coalición Canaria nos preguntamos por qué se engaña a la gente vendiendo con una campaña de marketing lo que en realidad es la simple ejecución del presupuesto de 2020, diciendo que los 16 millones de euros son un plan de medidas extraordinarias para la recuperación, generando expectativas en los ciudadanos que lo están pasando realmente mal con esta situación. ¿Qué necesidad tienen Mariano Hernández y José Adrián Montoya de arriesgar la posición de la Isla a la hora de reivindicar fondos? El Gobierno de Canarias y el Estado se preguntarán cómo es que estamos pidiendo más recursos para luchar contra la crisis si ya tenemos 16 millones de euros para este fin, cuando hay cabildos de islas más pobladas que no llegan ni a la mitad de esa cantidad. Ni siquiera la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias cuenta con esos recursos de momento”, explica Barreto.

“Y es aún más difícil de entender cuando el grupo de Gobierno del Cabildo lleva casi dos meses reclamando fondos a través de la Fecam porque está en juego la prestación de los servicios básicos, ya que se prevé que se van a perder más de 20 millones de euros de ingresos”, añade.

"Como sabemos que no es verdad que el Cabildo pueda destinar 16 millones de euros a la crisis, la única conclusión es que Mariano Hernández y José Adrián Montoya o bien desconocen la realidad de la situación a la que nos enfrentamos, o bien han decidido anteponer el marketing y las ruedas de prensa vendiendo humo al interés de la Isla en la lucha por conseguir recursos económicos. Y ambas cosas nos parecen preocupantes a partes iguales", afirma.

"El Plan Volver incluye como medida extraordinaria 2 millones de euros para obra pública, pero esas obras ya estaban en el presupuesto que se aprobó en enero y nada tienen que ver con la situación extraordinaria por la que estamos pasando", apunta.

"El resto del Plan Volver es solo una suma de modificaciones de crédito para incrementar partidas que ya se sabía desde enero que eran deficitarias. Es el caso, por ejemplo, de las subvenciones a los ayuntamientos para la ayuda a domicilio, que el PP y el PSOE recortaron a principios de año en más de 110.000 euros. Lo que han hecho dentro de este Plan Volver es aprobar un suplemento de crédito para recuperar el déficit que ellos mismos habían causado con su recorte”, explica la consejera de CC.

"El plan presentado por Mariano Hernández incluye también ayudas para acción social que hasta ahora gestionaba directamente el Cabildo. Con el Plan Volver se las quita de encima y las traspasa a los ayuntamientos para que las administren, sobrecargándolos de trabajo. Esto no deja de ser un reflejo de la incapacidad del grupo de Gobierno para gestionar con eficiencia y rapidez esos 300.000 euros de ayudas sociales, pero, al mismo tiempo, quieren convencernos de que van a gestionar 16 millones”, señala Nieves Lady Barreto.