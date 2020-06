CC dice que las webs de La Palma Film Commission, Transvulcania Bike y La Palma Ecuestre están “sin servicio por falta de pago”

Coalición Canaria en el Cabildo “muestra su sorpresa ante el hecho de que Sodepal tenga varias webs dependientes de su gestión cerradas por falta de pago a la empresa que las lleva. Se trata, en concreto, de plataformas tan importantes para la imagen del turismo y del deporte de la Isla como las webs de La Palma Film Commission, Transvulcania Bike y La Palma Ecuestre”, se informa en nota de prensa.

“Actualmente, quienes intenten acceder a alguna de estas tres páginas solo podrá ver un mensaje en el que se advierte de que el servicio de la web se encuentra suspendido temporalmente al no estar el cliente al corriente de pago”, aseguran.

“Es difícil de entender qué ha sucedido para que, a penas un mes después de que Raquel Díaz, consejera del PP responsable de la empresa pública Sodepal, anunciara a bombo y platillo el pago de facturas a proveedores, haya un impago que lleve al cierre de las webs”, señala Jordi Pérez Camacho. “Esto no es fruto de la casualidad del impago de la renovación de las citadas páginas webs, sino un absoluto abandono a los requerimientos de pago a la empresa gestora de tales plataformas virtuales para la empresa pública”, afirma.

“De nada le sirve a Raquel Díaz responsabilizar a los demás de los problemas de la empresa pública, cuando su propia gestión evidencia deficiencias de este calibre”, sostiene.

“Coalición Canaria, al no poder preguntar en el pleno ordinario de este mes, porque PP y PSOE no quieren convocarlo, impidiéndonos realizar nuestra labor de control y fiscalización de los órganos de gobierno, como se está haciendo en el Parlamento de Canarias y en el Congreso de los Diputados, nos vemos en la obligación de dar traslado a la opinión pública de lo que creemos que, aunque sea un cierre temporal, no transmite una imagen positiva de la gestión que hace el Cabildo a través de Sodepal”, dice.

“La Palma Film Commission, después de años de trabajo han conseguido colocarnos en el punto de mira nacional e internacional y atraer a la Isla la grabación de varias producciones de cine y televisión”, apunta.

“De igual manera, La Palma Ecuestre y Transvucania Bike son eventos deportivos seguidos por muchos aficionados y ha supuesto dar relevancia tanto a las carreras de caballos a nivel insular como hacer trascender la marca Transvulcania más allá de las carreras de running”, concluye.