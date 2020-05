CC La Palma pide que se amplíen los horarios y se levanten algunas restricciones para la práctica del deporte equino

Coalición Canaria La Palma pide que "se amplíen los horarios y se levanten algunas restricciones que están dificultando en La Palma y, en general, en toda Canarias la práctica del deporte equino", se informa en nota de prensa.

"En la actualidad, es de aplicación lo establecido por la Orden del Ministerio de Sanidad del 30 de abril y los practicantes de este deporte, tanto los que están federados como los que no, tienen que ajustarse a los mismos horarios fijados para los paseos y la práctica de deporte no profesional, es decir, de 06:00 a 10:00 de la mañana y de 20:00 a 23:00 horas, y no se pueden usar vehículos y, por tanto, está prohibido usar los remolques de los caballos para desplazarlos a las zonas de entrenamiento o para regresar a sus cuadras", explican.

Por otro lado, La Palma "carece de centros de entrenamiento cerrados y solo existe uno, de carácter privado, en Breña Alta. Eso significa que el entrenamiento de los caballos en la Isla se lleva a cabo en carreteras y otro tipo de vías secundarias en las que no deben transitar tras la puesta del sol, ya que suponen un riesgo para la seguridad del tráfico. Esto supone, en la práctica, que el horario de entrenamiento de la tarde-noche no se puede aprovechar", afirman.

Coalición Canaria La Palma elevará a la Delegación del Gobierno en Canarias y al Gobierno de Canarias "una petición para que se plantee al Gobierno de Estado una interpretación menos restrictiva de la normativa para que se permita una práctica segura de este deporte tan extendido en Canarias y en el resto del país".