El Cabildo invita a Breña Alta a que “cumpla con sus obligaciones para acceder a los recursos económicos que se ponen a su disposición”

El Cabildo Insular de La Palma invita al Ayuntamiento de Breña Alta “a cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones para acceder a los recursos económicos que el Gobierno de Canarias y la institución insular pone a su disposición”, informa en nota de prensa la Corporación insular. En este sentido, dice que “desde el Área de Acción Social se ha informado hasta en tres ocasiones a este consistorio sobre las acciones y documentación a cumplimentar para la financiación de los recursos asistenciales ubicados en esa localidad. A día de hoy, el Ayuntamiento de Breña Alta no ha cumplido con su tarea”, aseguran.

La consejera de Acción Social, Nieves Hernández, pone en valor y defiende “el gran trabajo realizado por su departamento para agilizar todos los trámites administrativos de forma que ayuntamientos y entidades sociales dispongan de la documentación relativa a las subvenciones lo antes posible, ateniendo así a la política principal del equipo de gobierno de que las personas son lo primero, y las que peor lo pasan, una prioridad”.

“A pesar de la compleja situación derivada de la crisis del coronavirus y pese a la obligatoria parálisis de ciertas tramitaciones administrativas, el Cabildo ha dado ejemplo de trabajo continuado de coordinación y seguimiento con el resto de administraciones, así como de fluidez y avance en todos aquellos procesos en los que se ha podido seguir trabajando a pesar de la pandemia, tales y como la documentación relativa a las subvenciones para los centros sociales”, subraya.

“Sobre las comunicaciones, en concreto, los días 5 y 6 de marzo se remitió a todos los Ayuntamientos de la Isla la información referida a las subvenciones para sus centros, en concreto en el caso de Breña Alta, para el Centro Ocupacional, el Centro de Día y la Residencia de Mayores y Centro de Discapacidad, en la que se comunicaba la cantidad que correspondía a cada una y se instaba al Consistorio a presentar sus solicitudes”, asegura.

“Para estos espacios de Breña Alta, es el Ayuntamiento de la localidad el que aún no ha hecho su tarea, ya que a día de hoy, sólo se ha recibido en el Cabildo la documentación y solicitud para el hogar funcional, un recurso para el cual aún no se ha informado sobre la subvención desde el Cabildo ya que hubo una modificación para aumentar dicha subvención, y el 10 de junio se recibió para el Centro Ocupacional. Las solicitudes de la Residencia de Mayores, la Residencia de personas con Discapacidad y la del Centro de Día no se han recibido en el Servicio insular de Acción Social”, afirma.

“Además, el 27 de marzo se volvió a informar sobre las subvenciones tanto en una Mesa de Alcaldes y Alcaldesas como por mensaje telefónico a los concejales de Asuntos Sociales; y el 15 de abril se convocó desde el Cabildo a los consistorios para abordar las distintas situaciones con los centros asistenciales. El Ayuntamiento de Breña Alta no participó en dicho encuentro”, sostiene.

“En la reunión de mediados de abril se trataron los espacios de aislamiento, la posibilidad de contar con apoyo económico para reforzar personal y material, y que las subvenciones serían revisadas en septiembre por si hubiese que aumentar las cantidades por necesidades imprevistas de la pandemia”, explica Nieves Hernández.

El Ayuntamiento de Breña Alta tiene previsto recibir “más de 1.539.907 euros para el funcionamiento de sus centros sociales, de los cuales 1.512.122 corresponden a plazas insulares de discapacidad y 27.784 a subvenciones de emergencia social debido a la COVID-19. La Residencia de Atención a la Discapacidad Nina Jaubert percibirá 503.476. A este centro le pertenecía una financiación inicial de 639.656 euros, pero se ha aumentado hasta la referida cifra debido a que 17 plazas no comienzan hasta el 1 de julio. La Residencia de Mayores Nina Jaubert recibirá 369.188 euros; el Centro Ocupacional recibirá 323.596 euros; el Centro de Día recibirá 176.427; y el Hogar Funcional, 112.434. Este último centro tenía una financiación inicial de 96.940, una cifra ya superior a lo que establece el convenio, y asume el aumento de recursos económicos con fondos propios del Cabildo (15.494 euros). La modificación entrará en vigor los próximos días. También está previsto que a las ayudas señaladas para todos los centros reseñados se sume una subvención por ayuda a domicilio tanto para personas dependientes como para población en general, tal y como se anunció en el marco del Plan Volver”, detalla.

Desde el Cabildo de La Palma se apela “a la cooperación y a la lealtad institucional como principios básicos de acción a la hora de actuar por el bien de las personas de la isla y, en este sentido, se invita al Ayuntamiento de Breña Alta a asistir a las convocatorias oficiales en las que se trabaja en pro de la coordinación y el consenso poniendo a disposición de los consistorios los recursos que contribuyen a prestar servicios esenciales a colectivos desfavorecidos”.

“La institución insular palmera dispone de un importante número de órganos en los que el Ayuntamiento de Breña Alta podría haber consultado la situación relativa de los convenios de los centros de su municipio, entre ellos la docena de Mesas de Alcaldes celebradas hasta la fecha, las reuniones periódicas convocadas por la institución para los representantes municipales del ámbito social, e incluso un reciente encuentro entre el regidor y la consejera. Sin embargo, el alcalde de Breña Alta ha optado por expresarse en este sentido buscando notoriedad en los medios de comunicación”, concluye.