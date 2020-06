“El superávit de 25 millones del Cabildo de La Palma nos permitiría la reconstrucción tras la COVID-19 de manera más sólida”

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano H. Zapata, ha manifestado su preocupación por el hecho de que las administraciones insulares no dispongan de certezas sobre el posible uso del superávit para enfrentar la crisis social y económica provocada por el coronavirus. Dijo que, en el caso de primera Corporación de la Isla, “con un superávit de 25 millones de euros, nos permitiría afrontar la reconstrucción de una manera más sólida”. Al efecto apuntó que “se agradece el buen talante que ha tenido el Gobierno, pero esto ya no va de talante, va de toma de decisiones, va de darle certezas a todos nuestros conciudadanos” ya que “la gasolina le empieza a escasear a los cabildos y, por supuesto, también a los ayuntamientos y queremos respuestas y decisiones”. Espera que las mismas “lleguen lo antes posible para que podamos afrontar esta crisis con una mejor situación económica”.

El Gobierno de Canarias, como se ha informado, podrá hacer uso del superávit de ejercicios anteriores tras la aprobación de un Real Decreto-ley en el Consejo de Ministros en el que se regula el reparto de los 16.000 millones de euros del fondo extraordinario de financiación autonómica no reembolsable por la COVID-19 y donde se establecen las reglas especiales para el destino del superávit en Canarias.

En este sentido, Mariano H. Zapata señaló que “nos alegramos de que el Gobierno de Canarias pueda hacer uso de su superávit (y en caso de que tuviera remanente, también) para gastos generales. Nos alegramos”, subrayó, “porque beneficiará a todos los canarios. Pero nos preocupa cada día más que después de más de tres meses, los cabildos aún no tengamos respuesta de si podremos o no utilizar nuestro superávit, que es de los palmeros y palmeras, desde las administraciones locales para poder afrontar mejor esta crisis que ya tenemos encima”. Recalcó que “a día de hoy no hemos recibido ningún tipo de ayuda económica de otras administraciones”. Tampoco, apostilló, “hemos recibido ninguna certeza de lo que podemos o no podemos hacer con los fondos que pertenecen, en este caso, como dije, a todos los palmeros y palmeras”.