El Cabildo "inyectará casi un millón de euros" para la atención a personas a domicilio y a menores tutelados

La consejera insular de Acción Social, Nieves Hernández, ha explicado que el Cabildo de La Palma destinará 929.321 euros a subvencionar la ayuda a domicilio que prestan los ayuntamientos de la isla, así como el refuerzo de la prestación de servicios a menores tutelados y a otras medidas de carácter social adoptadas en el contexto de la crisis del coronavirus, informa en nota prensa la institución.

Hernández señala que esta aportación se enmarca en dos de los ejes principales del Plan Volver como son la atención sociosanitaria a los colectivos más vulnerables y la colaboración con administraciones, especialmente con los ayuntamientos de la isla. “Además, esta importante inversión atiende a la política prioritaria del Cabildo de La Palma como es la atención a las personas en general, y más concretamente a las que peor lo han pasado y lo pasan durante la crisis de la Covid-19”, añade.

“Desde el inicio de la pandemia, el Cabildo de La Palma se volcó con las personas y para ello hizo un importante esfuerzo destinando recursos para colaborar de manera eficiente con los ayuntamientos y para que, entre todos, pudiéramos atender a todas aquellas personas que debido al COVID-19 no pudieron asistir a los centros de día o residencias. Se trataba de reforzar la atención a las personas más vulnerables, especialmente en sus domicilios".

En este contexto el Cabildo de La Palma refuerza su apoyo económico con el objetivo de mejorar los servicios de proximidad de carácter domiciliarios para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación para personas mayores y con discapacidad, compensando así el cierre de centros de día, centros ocupacionales y residencias y considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio.

Además, como dato importante, estas ayudas a domicilio cubren las necesidades de aquellas personas que, por una u otra razón necesitan de atención, aún no teniendo la condición de dependientes reconocida. “Hay que tener en cuenta que el hecho de no estar declarado dependiente no significa que lo sean realmente, es decir, que necesiten los cuidados necesarios, simplemente porque no han culminado el procedimiento administrativo”, señala la consejera de Acción Social.

De otra parte, otro suplemento de crédito, que alcanza los 111.406 euros, se destinará al refuerzo de los servicios a menores tutelados por la administración. En este tiempo dichos menores no han asistido a sus centros escolares y por tanto se les ha tenido que prestar servicios con horarios más amplios, se ha dotado de equipos de protección al personal que les atiende o se ha debido dotar de medios informáticos a los hogares para el seguimiento a distancia de las clases. “También se hacía necesario aumentar el apoyo económico para contar con los recursos suficientes para darle la mejor atención posible a los menores tutelados en una situación tan compleja como ésta y que les afectara lo menos posible”, añade Hernández.

Por último, el documento económico de Acción Social también recoge un crédito extraordinario por 14.555 euros para la creación de espacios de aislamiento en el inmueble que alberga el centro de estancia diurna y centro residencial de Puntallana. En esta línea la consejera ha subrayado que el trabajo coordinado con los distintos centros de la isla ha sido clave en el éxito de los protocolos de protección y que en esa línea se seguirá colaborando.