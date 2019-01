Pablo Casado presenta a Asier Antona como candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Canarias

El presidente nacional del Partido Popular (PP), Pablo Casado, ha presentado este este viernes al líder del PP de Canarias, Asier Antona, como candidato de la formación a la Presidencia del Gobierno regional en las próximas elecciones autonómicas. El acto se ha celebrado en la Terraza TAO de Las Palmas de Gran Canaria.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Asier Antona, informa Efe, está convencido de que los populares serán la alternativa a 30 años de gobierno de Coalición Canaria en las islas y liderarán el cambio, al igual que su partido ha hecho en Andalucía.



El candidato popular cree que Canarias tiene "un doble castigo", pues "tiene que sufrir" tanto las políticas del Gobierno del PSOE como la "ineficacia" de los nacionalistas canarios, con las listas de espera más altas de España y el fracaso de los servicios sociales, por ejemplo.



Antona ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaje a Lanzarote "en Falcón, con perra incluida, pero no atienda los compromisos con Canarias", durante un acto de su partido en el que ha participado el presidente del PP, Pablo Casado.



En opinión de Antona, Sánchez debería escuchar a los canarios sobre inmigración irregular y la falta de medios para lucha contra ella, como demuestran los fallos de funcionamiento del SIVE.



Asimismo, ha asegurado que, mientras los gobiernos del PP se caracterizaban por el crecimiento económico, la generación de empleo y los avances para Canarias, los del PSOE se distinguen por "la estafa, el abandono de las islas y la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos con el archipiélago".



Considera que el PP es el único partido que defiende la libertad y la igualdad en todos los territorio de España, mediante "una política liberal y con los valores del centroderecha", mientras "Sánchez se avergüenza de defender los valores constitucionales y la unidad nacional".



Antona ha señalado que el próximo 26 de mayo se celebran unas elecciones "territoriales pero con un alto componente de debate nacional" y espera que el PP canario permita el avance de Pablo Casado para que se convierta en presidente del Gobierno.



Para el candidato popular, los canarios están lejos, pero muy cerca del corazón de España y muy orgullosos de ser españoles, como decía el escritor Benito Pérez Galdós.



Casado también se ha mostrado a favor de un cambio políticos en Canarias y cree que un gobierno de los populares permitirá grandes avances en los servicios sociales, por ejemplo, y un impulso a la educación bilingüe, algo especialmente importante en una comunidad dedicada al turismo.



Para Casado, "es el mejor para liderar ese cambio" necesario en el archipiélago, tanto por su trayectoria política como por su conocimiento de la realidad de las islas.



La presidenta del PP de Gran Canaria, María Australia Navarro, ha asegurado que "en Canarias se pide a gritos un cambio" y cree que los populares liderarán la transformación del archipiélago tras las próximas elecciones.



Con ello se pondrá fin a "una etapa triste protagonizada por un gobierno sin rumbo y una nefasta política económica" y se acabará con la elevada pobreza, las listas de espera en sanidad, la falta de vivienda y el fracaso escolar, entre otros problemas.



Igualmente, Navarro ha exigido a Pedro Sánchez que cumpla con Canarias y entregue a las islas las partidas comprometidas de convenios e infraestructuras todavía pendientes, ya que aún faltan 408 millones de euros, el 60 por ciento de los fondos incluidos en los Presupuestos Generales de 2018.



El PSOE "no ha dado ni agua a Canarias" desde su llegada al poder, en contraste con las inversiones que proporcionaron los gobiernos del PP, según Navarro.



El recorte de fondos para el archipiélago se produce al tiempo que se amplían las transferencias a Cataluña, "se cede ante los independentistas pero se machaca a los canarios", ha asegurado la presidenta insular del PP.



"Las inversiones de Canarias no son moneda de cambio", ha asegurado Navarro, quien ha exigido a Sánchez "que cumpla con el archipiélago, es su obligación".