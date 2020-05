Ciudadanos tilda de “irresponsable” a Olivera por decir que ‘el virus ya no está en la calle’ y que ‘no hay medidas de protección’

Vidina Espino, portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias.

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha tildado este miércoles de “irresponsable” al director del Servicio Canario de Salud (SCS), Antoni Olivera, por declarar que, “en las Islas, ‘el virus ya no está en la calle’ e incluso haber agregado que ‘ahora mismo no hay ninguna medida de protección que nos garantice que el virus no puede circular’. Según ha declarado la diputada de Cs, con estas afirmaciones “pone en cuestión todas las normas de prevención que se han venido aplicando hasta ahora, como lavarse con frecuencia las manos, el uso de mascarillas o mantener la distancia social”, e “incita a la ciudadanía a que relaje las medidas” para evitar el contagio de la COVID-19.

Espino ha considerado que “el director del SCS ha evidenciado sus escasos conocimientos en materia sanitaria” y, además de solicitarle “más prudencia en sus manifestaciones”, le ha recomendado que “dedique su tiempo a reforzar la red de Atención Primaria con el fin de poder avanzar en las fases de desconfinamiento, y a proteger a los sanitarios, colectivo más perjudicado por la gestión del Gobierno canario”. En este sentido, ha preguntado a Olivera si su declaración de que ‘el virus ya no está en la calle’ abarca también los centros sanitarios, “donde hay personas que han entrado sanas, sin coronavirus, y han salido contagiadas”.

La parlamentaria de Cs ha insistido en que, a pesar del “irresponsable optimismo” del director del SCS, “la población canaria tiene que seguir guardando las medidas de protección dictadas por el Ministerio de Sanidad”, pues como ha explicado este miércoles el propio presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para justificar la prórroga del estado de alarma, ‘un solo caso en China fue capaz de provocar una pandemia mundial’. “Canarias no puede correr ese riesgo”, ha apuntado Espino, quien ha recalcado que “sí que existen normas que debemos seguir para evitar el contagio, como han expuesto en numerosas ocasiones las autoridades sanitarias a nivel nacional e internacional”. Del mismo modo, ha defendido “que se hagan test masivos”, otra de las cuestiones que Olivera ha puesto en duda, “quizás para ocultar que no dispone de los recursos suficientes”, ha indicado.

En relación a la falta de material para hacer frente a la pandemia del coronavirus, la portavoz de Ciudadanos ha preguntado también al director del SCS “si es cierto que tras las dimisiones del equipo directivo de Atención Primaria en Gran Canaria están precisamente los muchos errores que él mismo ha reconocido que se han producido en la gestión de estos recursos y, por otro lado, los diferentes criterios aplicados a la hora de realizar las pruebas para la detección del coronavirus entre los sanitarios de las islas de Tenerife y Gran Canaria”. Espino le ha pedido a Olivera que “dedique sus energías a gestionar y deje en manos de los expertos las cuestiones sanitarias”.