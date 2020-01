Casimiro Curbelo pide incluir a los vehículos en la bonificación del 75%

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha propuesto este miércoles incluir a los vehículos en la bonificación del 75% que ya se aplica a los pasajeros.



Esta bonificación, según expresa Casimiro Curbelo en una nota de prensa, incluye tanto los trayectos entre islas como aquellos que van desde Canarias hasta la Península y considera que es necesario convertir al vehículo "en parte del equipaje, porque seguimos pagando demasiado”.



En su opinión, después de la entrada en vigor de la bonificación se ha producido un incremento en las tarifas de los vehículos, aumentando los costes para los pasajeros.



“Habitualmente quien se mueve en Canarias lo hace con sus vehículos, especialmente, aquellos que parten desde las islas no capitalinas”, indicó. El presidente gomero afirma que desde 2018 hasta enero de 2020, el precio de los billetes de barco para pasajeros y vehículos se ha incrementado en un 16%, hasta alcanzar los 52 euros de media.



“Podemos afirmar que para un ciudadano canario que quiera viajar entre islas en barco es hoy más caro que en hace dos años, situación que se agrava en islas como El Hierro o La Gomera”, insistió. Para Curbelo, el método elegido elegido es un error en referencia a la bonificación directa del 75% que reciben las compañías sobre la tarifa de cada trayecto, por lo que llamó a la reflexión “para resolver un problema que no ha tenido solución en este tiempo”.



En este sentido, apeló a avanzar en la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos de los territorios extrapeninsulares, “ya que es un derecho irrenunciable, aunque haya gente que crea que esta bonificación es un privilegio”. Hizo hincapié en defender la conectividad de las islas también para los no residentes y aludió a los turistas procedentes de la península que padecen un precio abusivo en sus viajes a Canarias.

El presidente insistió en el ejemplo comparativo del coste de un billete aéreo desde Canarias a Londres, con un precio de 153 euros; mientras que un no residente entre Canarias y Madrid alcanza los 483 euros.