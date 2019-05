“La mejora del transporte público evita que la capital se convierta en un gran garaje a cielo abierto”

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma, Elías Castro Feliciano, defiende la movilidad colectiva y la mejora del transporte público para evitar que la capital se convierta “en un gran garaje a cielo abierto”. En una entrevista con La Palma Ahora, asegura que la primera medida que tomará, en caso de resultar elegido, será “poner en orden el Ayuntamiento, porque tengo la impresión de que no está suficientemente bien organizado y que sus recursos no se encuentran optimizados como deberían”. Otras de sus prioridades es avanzar en el Plan General de Ordenación Urbana, establecer una colaboración “estable” con la Autoridad Portuaria y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la capital que tienen escasos recursos. Por otro lado, apunta que “sería conveniente que antes de las elecciones se celebre un debate abierto entre los candidatos, y cuando digo abierto me refiero sin limitaciones, sin los corsés de una emisora, yo me ofrezco a hacer un debate en la plaza pública, sin límite, hablando todos de todo, sin guion previo, creo que sería bastante clarificador para saber las capacidades de cada uno de los aspirantes a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma”.

-¿Qué ciudad deja su compañero de partido Sergio Matos?

-El legado mayor que deja Sergio Matos y su equipo es haber rebajado la deuda desde prácticamente 13 millones de euros que se encontraron en el año 2013 hasta los 3,5 millones que me voy a encontrar cuando sea alcalde de esta ciudad. Eso nos va a dar opciones para hacer muchas de las cosas que mis compañeros tenían en cartera pero que la falta de recursos no les permitía.

-¿Cuál es el principal problema que padece actualmente Santa Cruz de La Palma?

-Pues creo que el desencanto. Como dicen los economistas, la economía es un estado de ánimo, y la ciudad también es un estado de ánimo. Considero que hay un cierto estado de ánimo depresivo en Santa Cruz de La Palma que yo me propongo revertir.

-¿La capital está ‘muerta’?

-La capital ha perdido habitantes, ha perdido actividad económica y tiene que recuperarse a partir de creer en sí misma y de poner en valor los muchos elementos positivos que tiene, minimizando los negativos.

-¿Se han sabido explotar desde el punto de vista turístico todos sus recursos?

-Creo que no, y tenemos, además, los recursos necesarios para el turismo que está viniendo y que está por venir. El turismo del futuro es un turismo de calidad de vida, de patrimonio histórico, de cultura, de cercanía con lo popular de los lugares, de la no uniformidad y el patrimonio natural. Santa Cruz de La Palma tiene todos esos ingredientes, por lo tanto, está colocada, y lo va a seguir estando, en uno de los lugares preeminentes del turismo del futuro, y nos va a dar mucha economía y muchos puestos de trabajo.

-¿Cuáles serán sus prioridades en la gestión municipal?

-La primera, poner en orden el Ayuntamiento, porque tengo la impresión de que no está suficientemente bien organizado y que sus recursos no se encuentran optimizados como deberían. Ese es el primer elemento, porque para poder transformar una realidad hay que tener un instrumento, y el instrumento se llama ayuntamiento y tiene que estar afinado. Esa será la primera y gran prioridad. La segunda, acabar el Plan General de Ordenación Urbana, establecer un criterio de relación con la Autoridad Portuaria que nos garantice una forma de relación y colaboración estable, y, en tercer lugar, resolver uno de los problemas que para los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma es preocupante, y no me refiero al aparcamiento, si no a la baja calidad de vida que tienen algunos vecinos con escasos recursos económicos.

-¿Un muelle de contenedores es la mejor imagen para la entrada sur de la ciudad?

-Indudablemente que no, y en su momento los tribunales dijeron que la ocupación que se hizo de aquella zona fue ilegítima, al menos ilegítima. Esa no es la mejor imagen para la entrada, pero también es un hecho irreversible que existe donde está, y a partir de ahí tenemos que reinventar la relación con el Puerto. Uno de los planteamientos que hago es que el turismo que nos visita, más de 350.000 visitantes anuales, tiene que empezar a notar bonita la ciudad desde el momento en que baja de la escala del barco y actualmente no es así.

-¿El Plan de Movilidad Urbana Sostenible logrará alejar el coche de las calles céntricas?

-Soy un verdadero defensor de la movilidad colectiva y voy a trabajar con pasión y conocimiento, que lo tengo también, en la movilidad, que no puede ser solo del casco urbano de Santa Cruz de La Palma, sino que afecte a la Isla en su conjunto y, específicamente, a la comarca donde estamos insertos: Mazo, Breña Alta, Breña Baja y Puntallana. Santa Cruz de La Palma no puede ser un garaje a cielo abierto. Hay que conseguir que muchas de las personas que vienen a la ciudad a trabajar, comprar o a hacer gestiones administrativas, tengan la posibilidad de hacerlo en transporte colectivo.

-¿En Santa Cruz de La Palma no hay ‘cultura de parquin’ o es que la obra de El Puente es una chapuza?

-En primer lugar, no hay cultura de parquin, y en segundo, la infraestructura que tenemos en El Puente es manifiestamente mejorable. Mi intención, antes de crear nuevas zonas de aparcamiento, es mejorar las que tenemos. Contamos con una en el centro de la ciudad, que tiene un índice de ocupación del 30% y tenemos que generar partido a esa infraestructura. Es mucho más costoso en dinero y en tiempo hacer algo nuevo que reformar lo que ya existe. Por tanto, mi primera preocupación es que el parquin de El Puente empiece a tener un aspecto amable para que el ciudadano pueda hacer uso de él.

-¿Qué alternativas plantea para solucionar el problema del aparcamiento?

-La primera, y más importante, es apostar por la movilidad colectiva; segunda, garantizar que los ciudadanos de Santa Cruz de La Palma que viven en el extrarradio de la ciudad puedan acceder a la parte baja, a la parte comercial, en unas condiciones especiales que les garantice ciertas plazas de aparcamientos de rotación, nunca de permanencia absoluta de siete u ocho horas. Las escasas plazas de aparcamiento que tenemos tienen que rotar y también debemos mejorar las infraestructuras ya existentes. Mi tercera propuesta es apoyar el transporte colectivo.

-La capital cuenta con un relevante patrimonio natural que no se ha puesto en valor. ¿Tiene alguna propuesta en este sentido?

-Quiero apostar porque Santa Cruz de La Palma sea la puerta de entrada de la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma. Es una apuesta por la sostenibilidad, por el medio ambiente, por la defensa de su patrimonio natural. La capital debe ser la puerta por la que los turistas que llegan a la Isla vean el espacio único que es La Palma, y tenemos condiciones suficientemente importantes en la Quinta Verde, en los barrancos de Dolores, del Río o del Carmen como para crear un gran parque o jardín botánico que sea la puerta de entrada a la ciudad de Santa Cruz de La Palma y a la Reserva de la Biosfera de La Palma.

-Como candidato del PSOE a la Alcaldía, ¿qué mensaje quiere hacer llegar a los ciudadanos?

-Que crean en Santa Cruz de La Palma y que la confíen a personas que tengan experiencia y capacidad. Yo no daría mis recursos económicos, mis finanzas personales, para que me las gestione un aficionado, se las daría a un profesional, a alguien de contrastada experiencia. El equipo que llevo conmigo, y yo personalmente, tenemos experiencia suficiente en gestión pública, en gestión privada, en desarrollo económico, tenemos además el aval que nos da el haber triunfado de forma razonablemente importante en nuestras carreras profesionales, y todo estos lo queremos poner al servicio de Santa Cruz de La Palma.