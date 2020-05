Franquis anuncia la licitación de la obra de la carretera entre Tijarafe y La Punta por 66 millones

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, participó este miércoles en un encuentro telemático con la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de la Provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil, y con gran parte de su junta directiva, a los que ha transmitido un llamamiento para que se impliquen de manera activa en la reconstrucción económica del Archipiélago que el Ejecutivo regional planifica para después de la fase de desescalada que atraviesa todo el país debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

“Les he comunicado a la patronal que el de la construcción es uno de los sectores fundamentales de recuperación de la economía canaria, porque la obra pública alcanza un protagonismo social y económico esencial en el plan de Restructuración de Canarias”, aseguró Franquis, “les he animado a que sean ellos los abanderados, los que encabecen junto al Gobierno ese proceso de recuperación de la economía insular ya que, lógicamente, desde la administración pública y el Gobierno estamos concienciados de que la construcción va a jugar un papel fundamental en la recuperación económica que estamos planificando para los próximos meses”.

El consejero regional manifestó también tanto a Gil como a sus compañeros de la AECP, su agradecimiento por ser uno de los pocos sectores que se han mantenido activos durante el periodo de confinamiento a que obliga el decreto de alarma dictado para hacer frente a la pandemia del coronavirus. “Lo primero que he querido hacer es agradecerles el esfuerzo que han hecho en el mes y medio largo del del estado de alarma que llevamos, porque el de la construcción ha sido un sector que ha mantenido viva la actividad y eso ha permitido mantener viva las constantes vitales de la economía canaria, un agradecimiento que hago extensivo a los empresarios de la construcción de toda Canarias”.

Franquis también informó a la AECP de la actividad que se ha desarrollado desde el área de Obras Públicas y Vivienda de la Consejería durante este estado de alarma, periodo en el que se han seguido tramitando procesos administrativos para agilizar obras y proyectos. Además, les comunicó la decisión que el Estado ha tomado hoy mismo de levantar la suspensión que pesaba desde el decreto de alarma para poder licitar nuevas obras.

“Hemos hecho un repaso a toda la situación del sector, a las dificultades que hay en estos momentos de crisis, de los planes futuros y les he insistido que la Consejería no ha estado paralizada en este mes y medio; al contrario, les he comunicado que estamos sacando adelante proyectos muy importantes de obras de gran calado, como es la próxima licitación en La Palma de la obra de la carretera entre Tijarafe y La Punta, por valor de 66 millones de euros, y que estamos a punto de adjudicar otra obra de 120 millones de euros en el Eje Norte-Sur de Fuerteventura”, aseguró Franquis, “aparte de estos dos proyectos, también estamos preparando un paquete de proyectos muy importantes para los próximos meses en nuestra Comunidad”.

El consejero regional también comunicó a la patronal de la construcción los pasos que se están dando para poner en marcha el nuevo Plan de Vivienda, en el que la construcción jugará un papel fundamental tanto en la vertiente de edificación como en la de rehabilitación, dos elementos que Franquis calificó de “esenciales” para permitir la recuperación económica de las Islas en la que el sector de la construcción jugará un papel determinante.