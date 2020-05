Hernández Labrador (PP): “La educación sigue estando a la cola en las prioridades del Gobierno de Canarias”

La diputada del Partido Popular por La Palma y portavoz de la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Lorena Hernández Labrador, ha participado este miércoles en la primera Comisión de Educación, tras la dimisión de la consejera, María José Guerra Palmero. Durante su intervención la portavoz ha pedido al nuevo consejero, José Antonio Valbuena, que tanto él como su equipo “ofrezcan a la comunidad educativa la confianza y tranquilidad que se merecen”.

Hernández Labrador señala que “esta consejería se encuentra ahora mismo en un limbo absoluto a la hora de poder afrontar el final de curso”, y añade que “por no hablar de la falta de planificación que existe para el curso que viene”. Ante esta situación la portavoz no ha dudado en afirmar que “la educación sigue estando a la cola en las prioridades del Gobierno de Canarias”, y añade que “la mejor prueba es que esta consejería lleva meses sufriendo un fuerte deterioro, y no se ha movido ni un solo dedo, cuando necesita un cambio de 180º”, explica.

Por todo ello, la diputada ha anunciado que el Partido Popular presentará una Proposición No de Ley, “para que el gobierno Autonómico adopte las medidas necesarias para eliminar la brecha digital, y se garantice la igualdad de oportunidades del sistema educativo. Además de que el profesorado esté dotado de la competencia digital docente necesaria para el desempeño de su labor”, explica. Hernández Labrador ha puesto sobre la mesa que “durante esta pandemia muchos alumnos canarios no han podido acceder a la educación telemática porque viven en zonas en las que no hay conexión, creando grandes desigualdades entre el propio alumnado”, ha señalado. Por eso pide tanto al Gobierno de Canarias como al nuevo consejero que “se pongan las pilas, y que trabajen en tres ejes. En primer lugar, ofrecer dispositivos a los alumnos que lo necesiten, y que se vele por el aprendizaje digital de los niños con discapacidad. Además de acompañar a las familias en el proceso formativo. En segundo lugar, que se trabaje en la red de banda ancha segura y fiable, que llegue a todos los rincones del archipiélago sin dejar ni un solo barrio o municipio rural atrás. Y, en tercer lugar, facilitar al profesorado toda la formación digital necesaria para poder desempeñar su trabajo, que ha sido durante toda esta pandemia esencial para poder llegar a todos los alumnos de Canarias”, explica.

Por último, la diputada pide “responsabilidad al Gobierno Autonómico” y señala que “no podemos dejar ni a los alumnos canarios ni a la comunidad educativa del Archipiélago a la deriva”.