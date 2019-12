Hernández Labrador (PP): “La Palma es la gran perjudicada de los Presupuestos, con 7 millones de euros menos que en 2019”

Lorena Hernández Labrador, diputada del Partido Popular (PP) por La Palma en el Parlamento de Canarias, ha mostrado “su malestar después de que el Gobierno autonómico haya pasado el rodillo a las enmiendas que presentó el PP para aumentar las inversiones en la Isla”, y asegura que “La Palma es la gran perjudicada” de los Presupuestos de Canarias para 2020, “con 7 millones de euros menos que en 2019”, se indica en una nota de prensa del PP. Además, afirma que “esto supone una gran desventaja con respecto al resto del Archipiélago”, y señala que a su partido “le preocupa mucho la actitud del equipo de Gobierno, ya que sigue incumpliendo sus compromisos con la Isla”.

La diputada del PP ha manifestado que “es intolerable que en los Presupuestos de Canarias 2020, no esté incluida la partida necesaria para poder redactar, y posteriormente desarrollar, el proyecto de la vía de la carretera que une El Remo-La Zamora, una obra de interés insular para La Palma y en la que el Gobierno de Canarias va a invertir, este año, 0 euros”. Hernández Labrador señala que desde el Partido Popular “se pretendía abrir esa partida con 1 millón de euros para la redacción del proyecto, “pero el Gobierno ha preferido olvidarse de ella”. Recuerda que “esta obra ha pasado, durante estos años, de ser una prioridad a quedar totalmente olvidada para el Ejecutivo”. Asegura que “con este comportamiento el Gobierno de Canarias sigue incumpliendo con la carretera de El Remo-La Zamora”, y grega que “esta obra es muy necesaria e importante para el crecimiento económico de nuestra Isla ya que une dos núcleos turísticos importantes de La Palma como es la zona de la costa del valle de Aridane con la zona de Fuencaliente, donde están ubicados importantes complejos hoteleros”.

Hernández Labrador afirma que “esta carretera costera es una demanda histórica que lleva haciendo la isla de La Palma mucho tiempo, y aún nos encontramos en el mismo punto de partida”. Apunta que “ya desde el Gobierno de Canarias en el año 2017, tras una pregunta” que formuló en comisión, “el Ejecutivo se comprometió a que esta obra estuviese presente en el convenio de Carreteras, pero estamos finalizando 2019, y aún no se ha movido ni una piedra para que esta obra, tan necesaria para La Palma, sea una realidad”.

Por último, la diputada palmera señala que “estos presupuestos no son los mejores para La Palma·, y le recuerda al Ejecutivo que “si queremos que los jóvenes no abandonen las islas no capitalinas debemos trabajar e invertir para ser más atractivos, y atraer a inversores que creen puestos de trabajo”.