Hernández Zapata se compromete al “traslado y ejecución del nuevo Hospital de Dolores” y a hacer “realidad el Centro de Alzheimer”

El candidato del Partido Popular al Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha presentado este jueves, frente al Hospital de Dolores, “sus compromisos para mejorar las políticas sociales de la Isla”, se indica en una nota de prensa del PP. El número uno del PP al Cabildo ha estado acompañado por el candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma, Juanjo Cabrera, y otros miembros del Partido Popular. El cabeza de lista al Cabildo ha asegurado que “La Palma requiere una mejora en las políticas sociales con la creación de empleo e implantación de medidas de apoyo más justas y solidarias”, y ha afirmado que “para ello, se impulsará las ayudas a distintos colectivos sociales, que beneficien y protejan a las familias, con especial atención a la calidad de vida de nuestros mayores, discapacitados y de los menores en situación de riesgo”. El cabeza de lista asegura que tanto su equipo como él “ya están trabajando en las diversas líneas de actuación para la protección integral de la infancia y la adolescencia en La Palma, con especial hincapié en los centros educativos”.

El candidato ha mostrado “su firme compromiso para el traslado y ejecución del nuevo Hospital de los Dolores, lugar elegido para presentar su proyecto en materia sociosanitaria, a la zona del antiguo Hospital de Las Nieves”. “Es una demanda histórica de la sociedad palmera” y recuerda que “cuando el PP tuvo responsabilidad en el Gobierno le dio un fuerte impulso dejando el proyecto en marcha y todo listo para su licitación, pero la realidad es que una legislatura después aún estamos en la casilla de salida pese a que el presidente anunciara su licitación en 2016”. Zapata recuerda que “se trata de un infraestructura presupuestada en 9 millones de euros y que cuenta con financiación regional y no puede seguir esperando a que el Cabildo reacciones"

En relación al Centro de Alzheimer, se apunta en la nota, Hernández Zapata asegura que “ya está bien de prorrogas y obstáculos para este centro en nuestra Isla, y que ofrecería una respuesta a muchas familias de La Palma”, y recuerda que el Gobierno de Mariano Rajoy “lo presupuestó con 2 millones de euros, y siendo senador consiguió que no se perdiera esa financiación que el Cabildo no fue capaz de ejecutar”. "Somos plenamente conscientes de las necesidades de los enfermos de Alzheimer y sus familias y no podemos seguir en esta huelga de brazos caídos. Hacen falta resultados y hacen falta ya", dijo

También hizo referencia a la Residencia de Mayores en Los Llanos de Aridane, que “tenía un presupuesto de 11 millones de euros, de los cuales 4,5 debían haberse ejecutado en 2019, y el resto en 2020, pero aún no se ha movido ni una sola piedra”. Además, Zapata ha señalado que “terminará los centros de día de Garafía y Barlovento”. “Ha llegado la hora de saltar los obstáculos y de cumplir con nuestros mayores”, y añade que “a partir del próximo 26 de mayo, si el PP preside el Cabildo Insular hará realidad estos proyectos tan necesarios para una isla que cada vez cuenta con más población envejecida”.

Hernández Zapata ha afirmado que “van a apoyar a las personas dependientes y a sus familia, y para ello, trabajaremos en una adecuada financiación para atender a las personas en situación de dependencia con servicio de ayuda a domicilio con los Ayuntamientos de la Isla, servicios de atención residencial, centros de día y de noche, teleasistencia, y unidades especiales de salud mental”.

El candidato del PP ha mostrado su compromiso “con las personas con discapacidad en la Isla”, y ha asegurado que “en los próximos cuatro años” su partido quiere “activar el Consejo Insular de las Personas con Discapacidad”, y que “La Palma no esté a la cola en el tiempo que se tarda en reconocer esta situación”. “Vamos a escuchar sus reivindicaciones, y vamos a trabajar codo con codo con ellos para mejorar, desde el Cabildo, su día a día y vamos a reforzar el equipo técnico para poner al día las valoraciones en discapacidad ”, y añade que “es necesario a través del Consejo que estas personas tenga voz y voto en las decisiones que tome el Cabildo sobre discapacidad”. El candidato ha asegurado que “se creará un sello insular de calidad de los servicios que tengan en cuentan la accesibilidad; es necesario que trabajemos todas las instituciones públicas juntas para ser una isla más accesible. Y se trabajará para la conversión de suficientes taxis adaptados en la Isla, y se facilitará y apoyará la comunicación de las personas con discapacidades auditivas y el uso de la lengua de los signos”.

Ha señalado que “desde el Cabildo se debe mejorar los centros de acogida de menores, además de la creación de una red de recursos especializados para menores con trastornos de conducta, jóvenes en conflicto social y con problemas de drogodependencia”. ”Debemos proteger a los jóvenes que están atravesando una situación complicada, porque son el futuro de La Palma”, y agrega que “tenemos que darles las herramientas indicadas para que puedan crearse un futuro”. También apunta que “se coordinará con otras administraciones públicas medidas de protección integral de la infancia y la adolescencia que atiendan a los menores con problemas de conducta y presten apoyo a sus familias”.

Por último, el candidato ha mostrado “su firme apoyo para potenciar las actividades de concienciación y voluntariado, especialmente las dedicadas a los ámbitos de la droga y el alcohol, educación vial, inmigración, sexualidad y políticas de igualdad”. “Necesitamos que La Palma tenga unas políticas sociales pensando en todos los palmeros, y eso es precisamente lo que hemos hecho desde el Partido Popular presentando estas medidas”.