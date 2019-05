Hernández Zapata propone la creación de la ‘Mesa con los Alcaldes’

El candidato del Partido Popular al Cabildo de La Palma, Mariano Hernandez Zapata, ha dado a conocer parte del programa con el que quiere devolver “la ilusión a todos los palmeros, a partir del próximo 26 de mayo”, se indica en una nota de prensa del PP. Hernández Zapata ha asegurado que si sale elegido presidente del Cabildo Insular “una de las primeras medidas” que hará efectivas será “la creación de la Mesa con los Alcaldes”. “Una iniciativa”, se añade en la nota, “que le va a permitir acercarse a todos los municipios de la Isla Bonita, y con la que va a poder detectar los problemas a los que tienen que hacer frente, hacerle seguimiento y tratarlos de una manera más rápida”.

“Será una reunión que se hará cada 3 meses, y con la que pretendemos conocer y estar al tanto de cuáles son los obstáculos a los que se tienen que enfrentar los alcaldes y los vecinos de manera diaria, y poder ofrecerles una respuesta rápida y eficaz coordinando recursos y políticas y trabajando de manera conjunta con una visión de isla de manera global”. Además, el número uno del PP al Cabildo, ha afirmado que “para que La Palma crezca, y generamos una mayor actividad, tenemos que trabajar todos juntos, codo con codo, independientemente del color político al que pertenezcamos”. Y ha añadido que “el diálogo es fundamental para el crecimiento de nuestra isla”.

Con esta propuesta “se estaría dando solución a la incertidumbre a la que se tienen que enfrentar muchos alcaldes, como por ejemplo: no saber cuándo se va a iniciar una obra, en que momento van a recibir la ayuda del Fdcan (Fundo de Desarrollo de Canarias), o podrán exponer si la obra que se ha propuesto en su municipio necesita algún reajuste”. “Esta toma de contacto nos va a permitir agilizar muchas de las preocupaciones de los ciudadanos, y de los alcaldes del municipio”, apunta. Además, asegura que “a lo largo de esta legislatura, de los socialistas y los nacionalistas, han detectado como no se tienen que hacer las cosas”. Agrega que “han sido cuatro largos años en los que se han cometido serios errores por no ser capaces de trabajar de manera coordinada”.

Señala que La Palma “cuenta con los recursos naturales y financieros necesarios para ser una de las islas con más potencial de Canarias. Debemos trabajar conjuntamente para devolver la ilusión a los palmeros, que nuestros jóvenes decidan emprender su vida aquí, y que creemos las oportunidades necesarias para dejar de ser una isla de tercera”.

Zapata ha indicado que pretende que “el Cabildo de La Palma recupere el liderazgo perdido siendo una administración referente en la Isla y fuera de ella con una voz fuerte, sólida y que recoja las propuestas de todos los municipios para defender los intereses de La Palma”. "Queremos y creemos en un Cabildo que sea de verdad la primera institución insular y que trabaje desde este convencimiento y con esta certeza alzando la voz donde haya que hacerlo y defendiendo los intereses de todos".