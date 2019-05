Izquierda Unida Canaria (IUC) se presenta en Los Llanos de Aridane como “la única alternativa de cambio” frente al Partido Popular. Felipe Ramos, candidato de IUC a la Alcaldía, recuerda que ha sido el partido que más iniciativas ha presentado y que más ha fiscalizado al grupo de Gobierno, se informa en nota de prensa.

Para Ramos “un Ayuntamiento no puede cambiar el modelo productivo de un país, ni de su isla, pero sí puede, a través de sus servicios públicos, facilitar las medidas necesarias para que ningún vecino, ni ninguna vecina de nuestro municipio se queden atrás”. Ramos incide en que “hace falta un programa y unas prioridades claras, que el grupo de Gobierno actual no ha tenido en estos últimos cuatro años. No se puede gobernar a base de fotos en redes sociales y fiestas en la Plaza de España. Un municipio es mucho más que propaganda y festejos”, afirma.

Para que se cumpla el objetivo de que ningún vecino, ni ninguna vecina se queden en la pobreza y la exclusión, IUC plantea la redacción de un Plan Municipal de Inclusión Social y establecer, dentro de los Servicios Municipales, un servicio de atención inmediata de calle. Además de que el Ayuntamiento inicie una ronda de conversaciones con las entidades financieras que tengan sede en el municipio para crear un parque de viviendas en régimen de alquiler social, poniendo a disposición de los vecinos y vecinas las viviendas que, siendo propiedad de las entidades financieras, estén vacías. En materia de vivienda IUC propone también la regulación del alquiler vacacional en el municipio, la reforma de viviendas de titularidad municipal y la creación de una línea propia de subvenciones del Ayuntamiento para ayudas al alquiler de vivienda.

En la candidatura de IUC al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, encabezada por Felipe Ramos, Mariela Rodríguez, actual concejala en el Ayuntamiento, licenciada en Derecho y trabajadora en una asesoría laboral y fiscal, ocupa el segundo puesto, mientras que Gianny Herrera, monitor deportivo y bombero forestal repite nuevamente como número 3. El ingeniero de edificación Sidahmed Fadli se sitúa en el cuarto lugar, mientras que la enfermera Laura Hernández Veiga, en el quinto. La lista de IUC combina la juventud de los primeros puestos en la lista, con la experiencia de históricos de la izquierda en el municipio, como Augusto Acosta Nazco, concejal del PCE entre 1979 y 1983, o de personas con una larga trayectoria profesional en el municipio, como Matilde Acosta, profesora jubilada de Geografía, Historia e Historia del Arte o de la profesora de primaria, también jubilada, Elba Pérez.

Candidatura de IUC al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane:

1. Felipe Ramos Pérez

2. Mariela Rodríguez Calero

3. Gianny Fernando Herrera Santana

4. Sidahmed Erguibi Fadli Mehdi

5. Laura Nieves Hernández Veiga

6. Adrián León Pérez

7. Andrés Castro Acosta

8. Ulrike Roesch

9. Augusto Javier Acosta Nazco

10. Rosario Matilde Acosta Pérez

11. Alexandra Liliana Herrera Santana

12. Alejandro Acosta Lorenzo

13. Sandra Muñoz Concepción

14. José Tomás González Díaz

15. David Ramos Pérez

16. Alba Díaz León

17. Oscar Llano Noriega

18. Julia Muñoz Concepción

19. Rafael Manuel Díaz Pérez

20. Aurora Rodríguez Martín

21. María Elba Pérez Acosta

Suplentes

1. Josafat Concepción González

2. Paula Cristina Pessanha Isidoro